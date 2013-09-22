أمانة الشرقية تعد 1200 شكل جمالي وترفع 28 ألف علم ابتهاجا باليوم الوطني

عكاظ (الدمام)
ازدانت المنطقة الشرقية بعبارات الحب والولاء احتفالا بذكرى اليوم الوطني، حيث أعدت أمانة المنطقة 1200 شكل جمالي بمدينة الدمام تمحورت على طريق الملك فهد والكورنيش والواجهة البحرية وطريق الأمير محمد بن فهد وشارع 18، اضافة الى تركيب 280 كشاف اضاءة على دوارات كورنيش الدمام، و28000 علم على طريق الملك فهد وشارع الملك عبدالعزيز، وطريق الأمير محمد بن فهد، وشارع 18 والشوارع الرئيسية بالدمام، بالإضافة الى اضاءة مبنى الأمانة ووكالة التعمير والمشاريع بالإضاءة الجمالية، مع عمل عقود إنارة على مبنى بلديتي وسط الدمام وشرق الدمام، وغرب الدمام كما تم تركيب 900 علم بالشوارع الرئيسية وإضاءة مثلثات تقاطع طريق ابوبكر الصديق بعدد 22 كشافا باللونين الأبيض والأخضر، وفي محافظة الخبر تم تركيب نحوأكثر من 3000 علم بشوارع المدينة، و800 علم بمدينة الظهران، وفي محافظة رأس تنورة تم تزيين ميدان الاحتفالات وتركيب الاعلام على الطريق الرئيسي لمدخل المحافظة، وتركيب عقود الإنارة والزينة على مبنى البلدية وتزيين الأشجار والنخيل بالإنارة باللونين الأبيض والأخضر، وفي محافظة حفر الباطن طبعت البلدية 50000 مطوية بهذه المناسبة ويشتمل برنامج احتفالات اليوم الوطني على زيارة المرضى بمستشفى الملك خالد العام وتوزيع الزهور والمطويات على المرضى المنومين، كما قامت البلدية بنشر أكثر من 16000 علم في كافة الشوارع الرئيسية والميادين، ووضع عدد من اللوحات، وفي محافظة النعيرية تم اعتماد الاحتفال على طريق الملك فهد ويتضمن العرضة السعودية، مع تزيين شوارع المدينة بالأعلام والإنارة وتركيب اللوحات ، وفي محافظة بقيق تم تجهيز كافة الحدائق وتهيئتها للاحتفال وفي الرفيعة تم تركيب 300 عقد إنارة طولية على الحدائق العامة وأعمدة الإنارة و650 علما وإضاءة مبنى البلدية وتركيب 15 لوحة بهذه المناسبة على الأعمدة، كما أكملت باقي البلديات الأخرى في كافة المحافظات والمراكز والهجر استعداداتها للمناسبة الغالية.