مركز تموينات ومحلات تجارية باكورة مشاريع أراضي «اجتماعية» سيهات

عكاظ (القطيف)

بدأت أولى ورش العمل الإنشائية في أراضي جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية بعد انتهاء أعمال البنية التحتية بالإضافة إلى ما تبقى من تراخيص من التخطيط العمراني. وبدأت الشركة المستثمرة في بناء مركز التسوق بالإضافة لـ 15 محلا تجاريا على أن يتم إنهاؤها مطلع ديسمبر المقبل، ليكون تنفيذ المشروع باكورة المشروعات التي سيتم تنفيذها على أراضي الجمعية. وكانت جمعية سيهات أبرمت عقدا استثماريا لإحدى الأراضي لصالح إحدى الشركات أواخر 1432هـ على مساحة تقدر بـ7560 مترا مربعا .وأشار عبدالرؤوف المطرود رئيس مجلس إدارة الجمعية إلى أن تصميم المشروع اتخذ الطابع الحضري، وفقا لآلية اتخذتها الجمعية لجميع مشروعاتها التي ستنفذ لاحقاً، ومن ذلك مشروع المجمع التعليمي وأبراج «الكريم» السكنية التجارية اللذان تم الانتهاء من تصاميمهما الأولية وجار العمل على تصاميمهما التنفيذية. ونوه المطرود إلى أن هذه المشاريع الاستثمارية ستحقق قفزة تنموية، وتعزز الشراكة المجتمعية لتكون رافدا اقتصاديا واجتماعيا يسهم في تلبية احتياجات المجتمع وتنويع مصادر دخله، إلى جانب توفير فرص عمل مناسبة للجنسين من أبناء المدينة. يذكر أن المرحلة تأتي بعد الانتهاء من مرحلة اعتماد تخطيط أراضي جمعية سيهات، وتأسيس البنية التحتية بعد مدة تجاوزت العشر سنوات، كما أن المشروع يأتي ثالثا بعد مشروع خليج البركة القابضة الذي يتم تنفيذه حاليا على أراض نادي الخليج، وتبلغ حصة جمعية سيهات منه أكثر من 25%، إلى جانب مشروع سواعد الخير الذي يشيد على أرضها بحي الطف.