وفد العدل اليمنية يعود إلى صنعاء بعد توقيع اتفاقية نقل السجناء مع السعودية

عاد إلى العاصمة اليمنية صنعاء أمس، وفد يمنى يمثل وزارة العدل برئاسة القاضى مرشد العرشانى وزير العدل، بعد زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية استغرقت عدة أيام، وقع الجانبان خلالها اتفاقية نقل وتبادل المحكوم عليهم.

ووصف القاضى العرشانى- فى تصريح له بعد عودته- زيارته إلى المملكة العربية السعودية بأنها كانت إيجابية وناجحة، وقال إنه تم خلالها التوقيع مع وزير الداخلية السعودى على اتفاقية نقل المحكومين بين البلدين، لافتا النظر إلى أن الاتفاقية نصت على نقل وتبادل المحكومين بين البلدين، والصادرة فى حقهم أحكام جزائية سالبه للحرية بحيث يتمكن السجين من قضاء فترة العقوبة فى بلده قريبا من أهله، وذلك وفقا لمعايير وشروط محدده نصت عليها الاتفاقية.

واعتبر وزير العدل أن هذه الاتفاقية تعد بادرة طيبة، للعمل المشترك بين البلدين فى المجال القضائى والأمنى، مشيدا بدور الجانب السعودى ومبادرته فى التسريع من أجل التوقيع على هذه الاتفاقية.