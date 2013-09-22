دور فاعل للإماراتيات في العمل الإنساني

أكدت الدكتورة منال عمران تريم، عضو مجلس الأمناء والمدير التنفيذي لمؤسسة نور دبي أن قيادة وحكومة الإمارات تولي دعما كبيرا للمرأة مكنها من أن تلعب دوراً فاعلاً في العمل الإنساني، حيث حققت بصمات واضحة وإنجازات ملموسة داخل وخارج الدولة متخذة من قيادتها الرشيدة قدوة ومثالاً يحتذى في هذا المجال.

جاء ذلك خلال استضافتها في مؤسسة دبي للمرأة صباح الاربعاء الماضي للتحدث حول موضوع أهمية مشاركة المرأة في العمل الإنساني والتطوعي ضمن ملتقى قيادات الإمارات، والذي أقيم في فندق غراند حياة دبي بحضور جمع غفير من القيادات البارزة في الدولة، ووسائل الإعلام.

وتركزت الجلسة على التعريف بالعمل الإنساني، واختلافه عن العمل التطوعي، وتعزيز الوعي بأهمية مشاركة المرأة في العمل الإنساني والتطوعي، ودور الأسرة والتعليم في ترسيخ مبادئ العمل الإنساني، وأهمية دور المجتمع والإعلام، وما المهارات والقدرات التنافسية المكتسبة منه، بالإضافة إلى تحفيز المرأة للمشاركة في العمل المجتمعي والإنساني.

جهود

وأشارت عمران إلى العوامل المختلفة التي رسخت جهود المرأة الإماراتية في مجال العمل الانساني وشجعتها على المضي قدماً في هذا المجال ومنها دعم ونهج أصحاب السمو حكام وشيوخ الامارات ووجود الظروف والبيئة المحفزة للقيام بمثل هذا الدور حتى أصبحت المرأة الإماراتية شقيقة الرجل في كافة أعمال وأنواع العمل الخيري الإنساني، مؤكدة على أهمية ترسيخ هذا النهج لدى الأجيال القادمة لمواصلة شعلة الخير والعطاء من الأجداد إلى الآباء والأبناء والأحفاد لتبقى الإمارات منارةً للعمل الإنساني وقدوة تحتذى على مستوى المنطقة.

وثمنت جهود ومساعي سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، في دعم العمل الإنساني وتعزيز ثقافة العمل الخيري والتطوعي، وذلك من خلال إطلاقها للعديد من البرامج والمشاريع الإنسانية منها مبادرة المنال الإنسانية، والتي كان أول نشاطاتها مشروع نور الحياة، الذي يهدف إلى تقديم الوقاية والعلاج لمليون مريض يعانون من الإعاقة البصرية في مناطق مختلفة من العالم.

نشاطات

واستعرضت تريم نشاطات وبرامج مؤسسة نور دبي، حيث أكدت أن أكثر من 285 مليون شخص على مستوى العالم مصاب بالإعاقة البصرية، 64% منهم نساء، وأكثر من 90% منهم يعيشون في الدول النامية، كما تطرقت إلى البرامج الوطنية التي تقدمها المؤسسة في الدولة منها تفعيل خدمات الرعاية الصحية الأولية في تخصص طب العيون.

وتوفير برامج الكشف المبكر على مسببات العمى، بالإضافة إلى الوصول لأفراد المجتمع من خلال اطلاق مستشفى العيون المتنقل والذي سيبدأ العمل به في المستقبل القريب بالتعاون مع وزارة الصحة.

وفي نهاية الملتقى، قدمت شمسة صالح درع مؤسسة دبي للمرأة إلى الدكتورة منال عمران تريم.

يذكر أنه أطلقت مؤسسة دبي للمرأة ملتقى قيادات الإمارات كمنصة لتبادل الأفكار ونتائج الأبحاث وطرح التجارب السابقة وقصص النجاح الملهمة ضمن استراتيجيتها لدعم المرأة الإماراتية العاملة وتعزيز مكانتها وقدراتها لتقوم بدور فاعل في المجتمع.

مكانة إنسانية بارزة عالمياً

أكدت شمسة صالح، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة أن الإمارات تبوأت مكانة بارزة ومرموقة في مختلف القطاعات الحيوية، لافتة إلى أنها في المرتبة السادسة عشرة عالمياً من بين الدول المانحة والأكثر عطاءً في مجال المساعدات الخارجية.

وقالت: لم تأت هذه المؤشرات من فراغ، بل من إيمان قادة دولة الامارات بأهمية العمل الانساني، وترسيخ مبادئه والمسؤولية المجتمعية كثقافة مجتمع بين أبناء الشعب، وأشارت إلى الدور الكبير الذي تلعبه المرأة الإماراتية والذي اكتسب أبعاداً جديدة في ظل تطور الدولة، فأصبحت لها إسهامات كثيرة وفي مجالات عديدة، وما كان هذا ليتحقق لولا دعم القيادة الرشيدة التي مهدت الطريق أمامها لتشارك بفاعلية في دفع عجلة النمو".

وأضافت: "نحن في مؤسسة دبي للمرأة وبمتابعة دؤوبة من سمو الشيخة منال بنت محمد راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، نسعى جاهدين في دعم المرأة الإماراتية وتمكينها والنهوض بها على المستويين الإقليمي والدولي".