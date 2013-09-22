الأدلاء تعاقب المخالفين وتوفر التجهيزات وتكمل نواقص السكن

عكاظ (المدينة المنورة)

نظمت المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة محاضرة بعنوان « جهود المؤسسة الأهلية للأدلاء في خدمة ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف» في المدينة المنورة بالتعاون مع أمانة العاصمة.وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة الدكتور يوسف بن أحمد حوالة أن المؤسسة إحدى الجهات التنفيذية التي تؤدي خدماتها لحجاج بيت الله الحرام مستشعرة عظم المسؤولية وحرصها الدائم على أن تكون واجهة مشرفة للقيادة والوطن.وبين حوالة البرامج والأهداف التي تحرص المؤسسة على تحقيقها من خلال الدراسة والبحث والمعايشة الميدانية لحركة العمل وخططها، والعمل المؤسساتي الشامل الذي يحمل في طياته كافة مراحل الأعمال التنفيذية والتقنية والإدارية ومتطلبات التفاعل مع المستجدات الميدانية.من جهة أخرى، وجهت المؤسسة الأهلية للأدلاء في المدينة المنورة كافة قيادات المؤسسة والعاملين فيها إلى الميدان لخدمة الحجاج الكرام من خلال مرافق المؤسسة الميدانية والمتمثلة بثلاثة مراكز استقبال و(14) مكتب خدمة ميدانية وثلاثة مراكز إرشاد للحجاج التائهين بالإضافة إلى (9) مكاتب للمساندة والدعم ومجلس المنسق العام على مكاتب الخدمة الميدانية، والتي جهزت بأكثر من ألف وخمسمائة جهاز تقني ما بين أجهزة كمبيوتر محمولة وثابتة وأجهزة اتصال لا سلكية إضافة إلى (160) مركبة صغيرة وميكروباص ودراجات نارية فيما تجاوز عدد العاملين بالمؤسسة (3) آلاف موظف ما بين دائم وموسمي، كما استنفرت المؤسسة كل طاقاتها وأجهزتها ومراكزها ومكاتبها لاستقبال الحجاج القادمين إلى المدينة المنورة الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1434هـ.وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء الدكتور يوسف بن أحمد حوالة، أن مجلس إدارة المؤسسة عقد خلال الأشهر الماضية (64) اجتماعا مع مكاتب شؤون الحجاج المختلفة، من أجل وضع الترتيبات الأخيرة لتقديم كل الخدمات والتسهيلات للحجاج الكرام وفق الخطة التشغيلية للمؤسسة والخطط البديلة في حال ظهور أي طارئ لا سمح الله، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية للتأكد من جاهزية مراكز الاستقبال ومكاتب الخدمة الميدانية وقطاعات المؤسسة الأخرى لاستقبال ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام زوار مسجد الرسول صلوات الله عليه، والعمل على راحتهم وتفويجهم إلى مساكنهم بكل يسر وسهولة دون أي تأخير، وأضاف كثف قطاع الطوارئ والسلامة من جولاته على الدور السكنية قبل وصول الحجاج وكذلك أثناء إقامتهم بالمدينة المنورة، ونفذت زيارات ميدانية على الدور السكنية للتأكد من توفر المتطلبات الأساسية للحجاج الكرام وجميع وسائل السلامة، مشيرا إلى أن تلك الجولات أسفرت عن رصد مخالفات على بعض الدور السكنية تضمنت نواقص في تجهيزات الدور السكنية، وعلى الفور قامت المؤسسة الأهلية للأدلاء بتأمين النواقص وخصم قيمتها من تأمين الإسكان الخاص بهذه الدور السكنية وتوفير جميع الخدمات المنصوص عليها بنظام إسكان الحجاج والعمل على راحة الحجاج أثناء إقامتهم في المدينة المنورة.