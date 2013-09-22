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مصر تخفض كميات الغاز للمصانع 10% لتوجيهها لمحطات توليد الكهرباء

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مصر تخفض كميات الغاز للمصانع 10% لتوجيهها لمحطات توليد الكهرباء مصر تخفض كميات الغاز للمصانع 10% لتوجيهها لمحطات توليد الكهرباء

قال المهندس خالد عبد البديع، نائب رئيس الشركة المصرية لقابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، إن الشركة خفضت منذ الأربعاء الماضى، كميات الغاز للقطاع الصناعى بنسبة 10% من الكميات الإجمالية التى يحصل عليها، لتوفيرها لمحطات توليد الكهرباء.

وأضاف عبد البديع فى تصريحات صحفية أن المصانع تحصل على نحو 55 مليون متر مكعب من الغاز مقابل 61 مليون متر مكعب، وذلك لليوم الرابع على التوالى.

وتخصص إيجاس، نحو 90 مليون متر مكعب من الغاز بما يمثل 3 مليارات قدم مكعب يوميا، لمحطات الكهرباء، فيما تحصل الصناعة على 61 مليون متر مكعب تمثل نحو 2 مليار قدم مكعب يوميا.

ويبلغ إنتاج اليوم من الغاز نحو 5.7 مليار قدم مكعب يوميا يذهب 80% للاستهلاك المحلى فيما يتبقى نسبة صغيرة توجه للتصدير عبر مصنع الإسالة فى دمياط.

وقال عبد البديع، إن ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير، رفع من كميات الوقود المطلوبة لمحطات الكهرباء خلال اليومين الماضيين، مما دفع ايجاس إلى تخفيض كميات الوقود للقطاع الصناعى.

وأضاف: "سجلنا مستويات غير مسبوقة خلال العام الجارى فى الطلب على كميات الوقود لمحطات الكهرباء".

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مصر 365

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