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بالصور..القمامة تحاصر زيارة محافظ الشرقية لـ3 مراكز

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بالصور..القمامة تحاصر زيارة محافظ الشرقية لـ3 مراكز بالصور..القمامة تحاصر زيارة محافظ الشرقية لـ3 مراكز

حاصرت تلال القمامة الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية فى 3 مراكز زارها أمس السبت، ورغم أن المحافظ أعلن من قبل مدينة الزقازيق "مدينة نظيفة" خلال 7 ايام، إلا أنه فوجئ بالقمامة بمدخل المدينة، والغريب أنه لم يتخذ أى إجراء مع رئيس المدينة، وقام بتوبيخه للمرة الثالثة على التوالى، حيث عنفه من قبل أمام المواطنين فى زيارتين سابقتين للمدينة.

وطالب المحافظ من رئيس الحى بتوزيع صناديق القمامة فى الشوارع الرئيسية بين كل واحد منهم 100 متر.

وأثناء زيارته لاحظ المحافظ انتشار الباعة الجائلين بكوبرى أبوعميرة ونبه على أصحاب المحال التجارية بنظافة الشوارع المحيطة بمحلاتهم والاهتمام بالنظافة وعدم التعدى على الطريق لتحقيق السيولة المرورية وعودة انضباط الشارع.

وفى مدينة ههيا وجد نفس المشكلة وهى انتشار تلال القمامة بالشوارع الرئيسية بالمدينة، وعدم وضع صناديق القمامة أمام المحال التجارية، فضلا عن شكاوى المواطنين من تدنى جودة رغيف الخبز، وأيضا خوف المواطنين من مزلقانات السكك الحديدية التى تعرض الأرواح للخطر.

المحافظ لم يغير أسلوبه ينذر بشده، فقد استدعى للمرة الثانية رئيس مركز ومدينة ههيا، وألغى الأجازات ( الجمعة – السبت )، وألزمه بالتواجد فى الشارع لرفع مستوى النظافة، والالتحام بالجماهير لمعرفة مشاكلهم على الطبيعة، وكلف رئيس مركز ومدينة ههيا بإعداد تقرير تفصيلى يومى عن النظافة .

وفى فاقوس التف أهالى حول المحافظ لمحاولة توصيل شكواهم من سوء الخدمات المقدمة إليهم، حيث يعانى الأهالى من نقص إسطوانات الغاز، وسوء حالة الرغيف، فضلا عن الإشغالات وسوء حالة الطرق.

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