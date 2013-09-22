خلايا تريك " Treq " تعزز الجهاز المناعى وتحد من الإصابة بالسرطان

توصل باحثون أمريكيان إلى طريقة جديدة لتنشيط الجهاز المناعى فى جسم الإنسان، حتى يتمكن من مكافحة الخلايا السرطانية.

ذكر موقع " BBC " أن الدراسات التى أجريت على الحيوانات تشير إلى أن تعديل هذا التوازن فى جهاز المناعة قد يفتح المجال أمام علاجات جديدة لمرض السرطان، وهناك العديد من الأمراض التى يسببها جهاز المناعة حينما يهاجم أنسجة الجسم ذاتها مثل مرض السكرى النوع-1، ومرض التصلب المتعدد.

وأشير إلى أن هناك العديد من الأمراض التى يسببها جهاز المناعة حينما يهاجم أنسجة الجسم ذاتها، مثل مرض السكرى النوع-1، ومرض التصلب المتعدد.

وأضح إن هناك خلايا يطلق عليها اسم خلايا تريك (Treq) التى تمثل هدفا معروفا للبحث فى أمراض السرطان وأمراض المناعة الذاتية، وهذه الخلايا هى جزء من الجهاز المناعى الذى يهدئ كل شىء بشكل طبيعى لمنع جهاز المناعة من مهاجمة الجسم، لذلك حاول الباحثون تعطيل وظائف هذا النوع من الخلايا، وهو بمثابة كبح لجهاز المناع حتى يتمكن من مهاجمة السرطان.

واستطاع العلماء أن ينتجوا فئرانا تفتقر إلى المادة الكيميائية اللازمة لعمل خلايا (تريك) بكفاءة، ثم استخدموا عقارا ينتج التأثير ذاته فى الفئران العادية، وكانت النتيجة هى أن هذا التحول فى جهاز المناعة تمكن من الحد من نمو أحد أنواع سرطان الرئة.