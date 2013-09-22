أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا عصمت - حلقة الأحد 2-4-2017 -
الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض: ترامب يدعم جهود السيسي في تطوير نهج شامل لمكافحة الإرهاب -
الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض|ترامب يسعى لتعزيز الصلات القوية مع مصر خلال لقائه بالرئيس السيسي -
الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ... ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب -
إسرائيل تدشن منظومة "الصولجان السحري" للدفاع الجوي -
وقف دعوى تطالب بوقف قرار نقابة الصيادلة بتنظيم إضراب جزائيا لمدة شهر -
بالصور.. مطبخ ملجأ "العندليب" بالشرقية يأوي القطط الضالة -
"جنون الطماطم" يصيب باقي الخضروات في الأقصر .. ومواطنون: "هنلاحق على إيه ولا إيه" -
الإفتاء تطالب بجمع الكلاب الضالة في أماكن مخصصة بدلًا من قتلها -
وزير الزراعة يطالب المديريات بتسليم مستحقات مزارعي القمح خلال 72 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

5 خيام شعبية تستقبل عشاق التراث في الرياض

Google+ Print
5 خيام شعبية تستقبل عشاق التراث في الرياض 5 خيام شعبية تستقبل عشاق التراث في الرياض

 سعاد الشمراني (الرياض)

تستقبل أمانة منطقة الرياض عشاق الفنون التراثية والفلكلور الشعبي في احتفالاتها باليوم الوطني للمملكة الـ83، بخمسة خيام شعبية تقدم ألوان التراث من مختلف مناطق المملكة، وعددا من الأمسيات الشعرية يشارك فيها نخبة من أشهر شعراء الوطن.وخصصت الأمانة موقعين للاستقبال العائلات في الخيام الشعبية بساحة العروض بالطريق الدائري الشرقي وحديقة مناخ الملك عبدالعزيز وساحة الدوح، وخيمة شعبية لاستقبال الشباب بساحة شرق الرياض بحي القادسية.كما حرصت على تجهيز كافة الخيام الشعبية بخدمات الضيافة، وتخصيص أماكن للعائلات وأخرى للشباب بالخيمة الشعبية بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي، وتوفير كافة التسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة من محبي الفنون التراثية للمشاركة في الفعاليات والاستمتاع بفنون التراث في الاحتفال بيوم الوطن، ومن أبرز فعاليات الاحتفال لوحة «فرحة وطن» تحكي مسيرة نهضة بلادنا المباركة.وقد حددت مواعيد انطلاق الفعاليات في السادسة والنصف من مساء الاثنين حتى الثانية عشرة مساء، بينما تبدأ فعاليات الخيام الشعبية في الثامنة مساء وتستمر حتى منتصف الليل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية