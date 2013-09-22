«إجازتي سعودية» في شفا الطائف يشهد تفاعلاً إلكترونياً مع المجتمع

محمد سعيد الزهراني (الطائف)

أقيمت مساء أمس الأول عروض فلكلورية شعبية في مركز الشفا للعائلات والشباب المشاركين في مسابقة «إجازتي سعودية» في اليوم الأول من وصولهم لعاصمة المصائف العربية، وقد عبر المشاركون في المسابقة عن شكرهم للهيئة العامة للسياحة والآثار لإتاحة الفرصة لهم للاحتفاء بإجازة اليوم الوطني في هذه المدينة السياحية العريقة التي تشهد هذه الأيام إقامة العديد من الفعاليات والبرامج، مشيرين إلى تميز الاستقبال والضيافة.ولوحظ تفاعل المشاركين من الشباب والعائلات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث عبر علي الخيبري وهو أحد المتسابقين في البرنامج التفاعلي عن فرحته بالمشاركة في البرنامج لدعم السياحة الداخلية التي أصبحت ترتكز على قاعدة صلبة من الدعم والخدمات، وأعرب عن شكره لبرنامج «إجازتي سعودية» الذي صاحبه تنظيم جيد وترتيبات مبكرة.يذكر أن الهيئة العامة للسياحة والآثار أطلقت البرنامج في الطائف هذا العام بمشاركة 10 عائلات من مدن مختلفة من المملكة، و 50 شابا تم توزيعهم على خمس مجموعات شبابية، حيث ستتنافس العائلات مع بعضها البعض في نموذج جديد من خلال رحلات المجموعات حيث ستقضي العائلات في جو منظم ومهيأ لهم برامج سياحية متنوعة في مدينة الطائف التي تم اختيارها لاستضافة هذه النسخة من البرنامج لكونها المصيف الأول للسياحة في المملكة، وكذلك ستتنافس المجموعات الشبابية عبر برامج سياحية أعدت لهم، وتتمثل فكرة المنافسة للعائلات أو الشباب في كيفية قدرة المشاركين في وصف يومياتهم بأسلوب أمثل والتفاعل مع المجتمع ورصد مواقفهم المختلفة وفق طريقة كل منهم وذلك من خلال التواصل الإلكتروني عبر الشبكات الاجتماعية وصفحات الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج، حيث يتاح لكل عائلة ملف إلكتروني خاص بها عبر الموقع وكذلك لكل مجموعة شبابية، وسيقوم فريق العمل الخاص بإجازتي سعودية برصد كافة التعليقات والتفاعل والتصويت أوالاعجاب الذي يحصل عليه المشاركون عبر هذه القنوات المختلفة من قبل الزوار والمتابعين، حيث أنها جزء من تقييم المشاركين لاختيار العائلة أو المجموعة الشبابية الفائزة بجوائز البرنامج النهائية.