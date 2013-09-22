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"تعليم كفر الشيخ": تغيير أثاث مدرسة أبو سليمان خلال 15 يوما

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"تعليم كفر الشيخ": تغيير أثاث مدرسة أبو سليمان خلال 15 يوما "تعليم كفر الشيخ": تغيير أثاث مدرسة أبو سليمان خلال 15 يوما

أكد عبد المقصود ورشل وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن مدرسة أبو سليمان ستعمل من بداية صباح اليوم بالأثاث القديم، مؤكدا على أنه خلال 15 يوما سيتم وضع الأساس الجديد بالمدرسة، لافتا إلى أن المدرسة تم انشاؤها والانتهاء منها خلال الأيام الماضية.

كان أولياء أمور مدرسة قرية أبو سليمان التابعة للوحدة المحلية بقرية برج البرلس بكفر الشيخ، نظموا أمس وقفة احتجاجية بسبب عدم تجهيز المدرسة بالأثاث اللازم للطلاب قبل بداية العام الدراسى الجديد.

وقال أهالى القرية، إن ما يقرب من مائتى طالب بالقرية، كانوا يتلقون تعليمهم بمنزل مؤجر بالقرية، وتم بناء المدرسة والانتهاء منها، ونطالب بنقل التلاميذ للمدرسة الجديدة ولكنها بدون أثاث.

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