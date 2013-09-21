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ائتلاف شباب فلسطين: الجمعة القادم انتفاضة لنصرة للأقصى

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ائتلاف شباب فلسطين: الجمعة القادم انتفاضة لنصرة للأقصى ائتلاف شباب فلسطين: الجمعة القادم انتفاضة لنصرة للأقصى

دعا ائتلاف شباب الانتفاضة الفلسطينى إلى تصعيد المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلى فى الذكرى السنوية 13 لانتفاضة الأقصى واعتبار يوم الجمعة القادم جمعة لنصرة الأقصى المبارك والوقوف بوجه التهويد المستمر الذى يتعرض له.

وطالب الائتلاف فى بيانٍ اليوم السبت الجماهير خاصة الشباب الفلسطينى بالانتفاض فى وجه المحتل من جديد، مذكراً بدور الشباب فى إشعال وتأجيج انتفاضة الحجارة عام 1987 وانتفاضة الأقصى فى العام 2000.

وأشار إلى أن خيار الانتفاضة الذى وحد الشعب الفلسطينى فى السابق سيوحده فى أى وقت آخر، مجددا الدعوة لمواجهة قوات الاحتلال فى كافة مناطق التماس بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والأرض المحتلة عام 48.

وأكد ائتلاف شباب الانتفاضة أن جمعة نصرة الأقصى سترسم لوحة وحدة أساسها الثوابت الفلسطينية ومطالب الانتفاضة الأولى والثانية، محيياً الفلسطينيين، ومشيداً بشكل خاص بالشباب الذين لا يتوانون فى الدفاع عن فلسطين الوطن والهوية.

وتضمن البيان ذكرى انتفاضة الأقصى التى فجرتها الجماهير الفلسطينية فى الثامن والعشرين من شهر سبتمبر عام 2000 دفاعاً عن حقوقها الوطنية وحماية للأرض والمقدسات الفلسطينية.

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مصر 365