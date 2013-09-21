مستحضرات التجميل مشكلة ولكن كيف يمكن حلها؟

أغلب الفتيات والسيدات فى جميع الأعمار لا تستطيع الاستغناء عن مستحضرات التجميل بالكامل، ولكن تختلف درجة استخدام كل سيدة عن الأخرى، فهناك من تغالى فى استخدام المستحضرات التجميلية، وهناك أيضا من تستخدمها على استحياء، ولكن المؤكد لدينا أنه لا توجد سيدات إلا القليل منهن لا يلجأن إلى مستحضرات التجميل يوميا، فكيف يمكن أن نتجنب مشكلاتها.

الدكتور أيمن محمد أخصائى أمراض الجلدية أكد أن أغلب السيدات فى جميع الفئات العمرية لا يمكنهم الاستغناء عن مستحضرات التجميل، وفى المقابل لا يمكنهم أيضا تفادى مشكلاتها، ولا يمكنه التعامل معها.

ونصح بأنه يجب على السيدة الحرص على بشرتها بأن تكون أكثر اهتماما بها وبالمستحضرات التى تضعها على بشرتها، وأن تواجه مشكلات المستحضرات قدر الإمكان، ففى البداية يجب أن تعلم كل سيدة أن هذه المستحضرات تعمل على انسداد المسام، وبالتالى تضر الجلد كثيرا بمرور الوقت.

ونبه أنه على المرأة أن تحرص على تنظيف وجهها يوميا بمستحضرات طبيعية، كاللبن وغيرها للتخلص من الماكياج وآثاره المتبقية على البشرة، ويجب الحرص على راحة بشرتها لساعات ثم عمل قناع يغذى ويرطب بشرتها.

ويجب أن تحرص على التنويع فى الأقنعة والماسكات كل فترة، يعنى خلال الأسبوع الواحد من الممكن أن تقوم بعمل قناع مرطب وقناع آخر مقشر مثلا، ويجب أن تتخير السيدة مستحضراتها التجميلية بعناية ولا تزهد فى الأنواع أو الأثمان، لأنه يضر بشرتها على المدى الطويل ويتسبب فى مشكلات جلدية وسرطانية لا حصر لها.

كذلك على الفتاة أن تحرص على عدم وضع مستحضرات التجميل طوال اليوم، ولا تتعرض للشمس أيضا بها طوال اليوم، ويجب غسلها فور دخول المنزل، كما يجب الامتناع تماما عن النوم بها لأنه فعل شديد الخطر.

وعلى كل سيدة معرفة نوع بشرتها، ولا يجب أن تستخدم أنواع المستحضرات إلا تلك التى تتماشى مع نوع بشرتها. كما أن الترطيب هو أهم مكافح لمشكلات المستحضرات وشرب المياه بكثرة يساعد على ذلك.