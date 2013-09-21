دراسة: عقار "ستاتين" قد يزيد مخاطر إعتام عدسة العين بين من يتناوله

عقار "ستاين" الذى يتناوله الملايين حول العالم للسيطرة على مستوى الكولسترول المرتفع فى الدم لديهم قد يحمل بعض المخاطر الصحية، فقد حذرت دراسة طبية من أن مرضى الكولسترول المرتفع الذى ينتظمون فى تناول عقار"ستاتين"المخفض له هم أكثر الفئات عرضة لمخاطر الإصابة بإعتام عدسة العين.

تعد هذه الدراسة الأحدث ضمن سلسلة من الدراسات التى بحثت فى العلاقة بين عدد من العقاقير الطبية المخفضة للكولسترول مثل "ستاتين" و"ليبتور" و"زوكور" وفرص الإصابة بإعتام عدسة العين، إلا أن خبراء الصحة يرون أن النتائج المتوصل إليها حتى الآن متضاربة وغير حاسمة لتأكيد أو نفى العلاقة.

وأوضح "إسحاق منسى" أستاذ الباطنة بجامعة "بهيئة النظام الصحى" بولاية "تاكساس" الأمريكية أن إعتام عدسة العين يعد من أهم الأخطار التى تسهم فى ضعف الابصار وفقدان البصر فى بعض الأحيان بين كبار السن.

كانت الأبحاث قد أجريت على أكثر من 14 ألف رجل و6,972 ألف سيدة البعض منهم يتناول عقار "ستاتين" المخفض للكوليسترول ليتم تتبعهم خلال الفترة من عام 2001 إلى 2010.

وأشارت المتابعة إلى أن الأشخاص الذين انتظموا فى تناول عقار "ستاتين" المخفض للكولسترول كان الأكثر عرضة بنسبة 27% للإصابة بإعتام عدسة العين بالمقارنة بالأشخاص الذين لم يتناولونه.

ويرى الباحثون أن النتائج المتوصل إليها تشجع المرضى على التحدث مع أطبائهم حول المخاطر والآثار الجانبية التى يمكن يسببها الانتظام فى تناول العقاقير المخفضة للكولسترول خاصة "ستاتين".