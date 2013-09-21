وصول أكثر من 400 لاجئ سوري إلى إيطاليا بحرا

كتب : أ ش أ السبت 21-09-2013 20:47

رصد خفر السواحل الإيطالي، اليوم، أكثر من 400 لاجئ سوري بالقرب من جزيرة صقلية خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم امرأة عمرها 22 عاما توفيت أثناء الرحلة.

وذكرت قناة "العربية" أنه جرت مرافقة أول زورق، ويحمل على متنه 299 شخصا أكثر من نصفهم نساء وأطفال، إلى ميناء سرقوسة بجزيرة صقلية في ساعة متأخرة من مساء أمس.

وفي سياق متصل، أوضح خفر السواحل أنه تم تحديد موقع زورق آخر يحمل 124 شخصا آخرين أكدوا أنهم لاجئون سوريون، ورافقهم خفر السواحل إلى ميناء في جزيرة صقلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

يذكر أن عدد اللاجئين السوريين الذين يصلون إلى إيطاليا زاد بانتظام في الشهور الأخيرة وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 3300 سوري وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية أغسطس الماضي.