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ارتفاع حصيلة التفجير المزدوج بمدينة الصدر إلى 185 قتيلاً وجريحًا

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ارتفاع حصيلة التفجير المزدوج بمدينة الصدر إلى 185 قتيلاً وجريحًا ارتفاع حصيلة التفجير المزدوج بمدينة الصدر إلى 185 قتيلاً وجريحًا

أعلن مصدر في الشرطة العراقية، أن حصيلة التفجير المزدوج بسيارتين مفخختين والذي استهدف مجلس عزاء بمدينة الصدر ارتفعت إلى 185 قتيلاً وجريحًا.

وقال المصدر إن الحصيلة النهائية للتفجير المزدوج الذي استهدف مجلس عزاء بمدينة الصدر مساء اليوم "السبت" بلغت 57 قتيلاً و128 جريحًا، مشيرًا إلى أن عددًا من الجرحى في حالة خطيرة.

وكان مصدر في الشرطة العراقية أفاد في وقت سابق مساء اليوم بأن نحو 150 شخصًا سقطوا بين قتيل وجريح إثر انفجار مزدوج بسيارتين مفخختين انفجرتا بالتعاقب مستهدفتين مجلس عزاء بمدينة الصدر شرق العاصمة بغداد.

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مصر 365