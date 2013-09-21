بالصور| وزير الصناعة وسفير كوريا يطلقان باكورة إنتاج "سامسونج" بـ2 مليار جنيه في بني سويف

104 مشروعات جديدة باستثمارات 4.2 مليار جنيه توفر 10 آلاف فرصة عمل لأبناء بني سويف

كتب : محمد خلف منذ 29 دقيقة

أطلق منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة وكيم يونج سو السفير الكوري في مصر، والمستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف، باكورة إنتاج شركة سامسونج للأدوات الكهربائية والإلكترونية بمنطقة كوم أبو راضي، بمحافظة بني سويف باستثمارات تقدر بـ2 مليار جنيه في المرحلة الأولى، وذلك خلال زيارة الوزير والمحافظ والسفير الكوري لمنطقة كوم أبو راضي الصناعية شمال مدينة بني سويف.

شدد "عبدالنور" على أن الوزارة ستقدم كافة التسهيلات والمساندة لشركة سامسونج لإنشاء أكبر مركز أبحاث وتطوير لمنتجاتها بمصر وفق أحدث النظم التكنولوجية المتبعة عالميا لإنتاج الشاشات بأحدث نظم التكنولوجيا محليا، حيث من المقرر أن يتم تدريب 350 مهندسا سنويا في هذه المراكز الجديدة على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا تصنيع المنتجات الكهربائية والإلكترونية.

أشار الوزير إلى أن الاستثمارات التركية في مصر وصلت إلى مليارين و200 مليون جنيه في 418 منشأة، بينما يبلغ عدد العمالة الملتحقة بها 52 ألف عامل، مشيرا إلى أن المستثمرين الأتراك عبروا عن تأييدهم للسياسات المصرية، وانتقدوا بصوت عال سياسات حكوماتهم خاصة الخطاب غير اللائق لرئيس وزرائهم، والذي هاجم فيه الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وأكد وزير الصناعة أنه منذ أن تولى المسؤولية في الحكومة الجديدة وجد أن المصانع تعاني من أربع مشكلات رئيسية أولها الأمن، والطاقة وندرة الأراضي المرفقة في متناول أيدي المستثمرين، وصعوبة الحصول على التمويل من البنوك بسبب مزاحمة الحكومة للحصول على القروض البنكية.

أكد "عبدالنور" أن الحكومة تعمل على حل تلك المشكلات، مشيرا إلى أن الحالة الأمنية الآن في مصر تسير نحو الأفضل والكل يشعر بذلك، كما نعمل على تخفيض العجز في الموازنة لتقل حاجة الحكومة للاقتراض، ليتوفر المال لقطاع الإنتاج ولتوفير الطاقة للمصانع، مؤكدا أن هناك استثمارات في قطاع الكهرباء ستؤتي ثمارها على مدار الأيام المقبلة، مثل مشروع الطاقة العملاق في بنها، بجانب الخطين المتوازيين لتنمية مصادر الطاقة الجديدة، مثل الرياح والطاقة الشمسية.

وتابع "نحاول التوصل لاتفاق مع وزارة البيئة للسماح لقطاع الأسمنت لاستخدام الفحم والمخلفات الصلبة لتوفير الكهرباء"، مؤكدا أن الوزارة قامت بتوفير 1992 قطعة أرض مرفقة منها 600 قطعة في مدينة العاشر من رمضان والباقي في مناطق صناعية مختلفة، كما أن وزارة الصناعة والتجارة انتهت من تخصيص 3 مليارات جنيه لترفيق 36 منطقة صناعية خلال 6 أشهر، بجانب إقامة عدة مصانع صغيرة ومتوسطة في 20 محافظة.

أكد "عبد النور" أن 700 مصنع فقط هي التي توقفت عن العمل وليس 3500 كما أشيع في بعض وسائل الإعلام، وأكد الوزير في معرض رده على سؤال حول مستقبل استثمارات رجال الأعمال الإخوان "أن الاستثمار ليس له اتجاه سياسي".

أكد المتشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف، أن مستقبل الاستثمار في المحافظة "مبشر بالخير"، لافتا إلى أن عدد المشروعات تحت الإنشاء في المحافظة، بلغ 104 مشروعات، بتكلفة تقديرية تجاوزت 4.2 مليار جنيه، توفر 10194 فرصة عمل.