نجل زوجة اللواء فراج: أزعجتني شائعة أنني ابن الشهيد "بالتبني"

عمر: تبني معناها إنهم "لقوني".. ووالدي أوصاني في آخر حديث بيننا بالحرص على أمي أخواتي

كتب : سهيلة حامد السبت 21-09-2013 14:56

استنكر عمر نجل زوجة اللواء الشهيد نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة الذي لقي حتفه في عملية اقتحام كرداسة، القول بأن والده تبناه، مشيرا إلى أن أبناء اللواء هم أشقاؤه من والدته، وأن فراج قام بتربيته لكنه لم يتبناه.

وأضاف عمر في حديثه لبرنامج "صوت الناس" على قناة "المحور": "تبني دي معناها إنهم لقوني"، معربا عن انزعاجه من تلك الشائعة، ومشيرا إلى أن آخر حديث دار بينه وبين والده أوصاه فيه بالحرص على والدته وأخواته، وأضاف: "والدي قال إنه متجه إلى مهمة بكرداسة، وشدد عليَّ بألا أخبر والدتي عنها"، معربا عن فخره بوالده.

يذكر أن عمر سبق أن صرَّح في إحدى المداخلات الهاتفية لقناة cbc بأن اسمه الحقيقي هو "عمر محمد محمود"، وأنه أصبح ابنا للشهيد اللواء الذي يعتبره مثل والده، وعندما سأله مقدم البرنامج الإعلامي محمد سعيد محفوظ: "إذن فأنت ابنه بالتبني؟"، فأجاب عمر بـ"نعم".