طبيب تغذية: سوء التغذية والتدخين واضطرابات النوم تؤدى إلى تساقط الشعر

التغذية الصحيحة تعتبر هى الطريق الأسهل للحصول على جسم صحى، وأيضا شعر قوى، والذى يتعرض للعديد من الأشياء التى تضره.

قال الدكتور صبحى عيد استشارى التغذية، وعلاج السمنة والنحافة، أن الشعر مثل بقية أعضاء الجسم يتأثر بالتغذية وبالعادات السيئة، والتى قد تؤدى إلى تلفه أو سقوطه، ومن تلك العادات اضطرابات النوم، وسوء التغذية، والاستخدام المفرط لسيشوار والمكواة، وتسريح الشعر من الجذور إلى الأطراف، والتدخين.

وأكد صبحى أن التغذية من أهم الطرق لحماية بوصيلة الشعر من التلف والجفاف والحفاظ على الشعر من السقوط والتقصف، وإليك 7 أطعمة للحفاظ على الشعر:

السبانخ: من النبات خضراء الورقة والغنية بالحديد، وحمض الفولك، وفيتامين "ج" وتلك العناصر لها القدرة على الحفاظ على الشعر من التساقط.

البروكلى: من الأطعمة الشهيرة وأيضا يحتوى على الحديد، والبيتا كاروتين، وتلك العناصر تحتاجها فروة الرأس لتكوين الزيوت المغذية لها.

اللبن خالى الدسم: من المشروبات الغنية بالبروتينات الهامة للشعر، حيث يتكون أكثر من 90% من الشعر من البروتينات.

البيض: من الأطعمة الغنية بالبروتين والحديد والكبريت والزنك وكل تلك العناصر تؤدى إلى حماية الشعر من التساقط.

اللحم البقرى: الخالى من الدهن يعتبر من أكثر الأطعمة حماية للشعر، حيث يحتوى على البروتين الحيوانى بالإضافة إلى الأوميجا 3، وهو عنصر هام يحتاجه الشعر دائما.

العدس: مصدر هام للبروتين النباتى كما أنه يحتوى على عناصر أخرى مثل الزنك والحديد.

التوت: من الأطعمة اللذيذة والتى تحتوى على فيتامين "ج"، والذى يحتاجه الشعر لتغذية بوصيلاته، كما أنه يساعد على تدفق لدم إلى فروة الرأس.