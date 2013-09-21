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مصر تخفض كميات الغاز للمصانع 10% لتوجيهها لمحطات توليد الكهرباء

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مصر تخفض كميات الغاز للمصانع 10% لتوجيهها لمحطات توليد الكهرباء مصر تخفض كميات الغاز للمصانع 10% لتوجيهها لمحطات توليد الكهرباء

كتب : الأناضول منذ 7 دقائق

قال المهندس خالد عبدالبديع، نائب رئيس الشركة المصرية لقابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، إن الشركة خفضت منذ الأربعاء الماضي، كميات الغاز للقطاع الصناعي بنسبة 10% من الكميات الإجمالية التي يحصل عليها، لتوفيرها لمحطات توليد الكهرباء.

وأضاف عبدالبديع في اتصال هاتفي، اليوم، أن المصانع تحصل على نحو 55 مليون متر مكعب من الغاز مقابل 61 مليون متر مكعب، وذلك لليوم الرابع على التوالي.

وتخصص إيجاس، نحو 90 مليون متر مكعب من الغاز بما يمثل 3 مليارات قدم مكعب يوميًا، لمحطات الكهرباء، فيما تحصل الصناعة على 61 مليون متر مكعب تمثل نحو 2 مليار قدم مكعب يوميا.

وقال عبد البديع، إن ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير، رفع من كميات الوقود المطلوبة لمحطات الكهرباء خلال اليومين الماضيين، ما دفع إيجاس إلى تخفيض كميات الوقود للقطاع الصناعي.

وأضاف "سجلنا مستويات غير مسبوقة خلال العام الجاري في الطلب علي كميات الوقود لمحطات الكهرباء".

وأشار خالد عبدالبديع، إلى أن هيئة البترول استجابت للهيئة وقامت بتوريد كميات المازوت المطلوبة لمحطات الكهرباء بكميات سجلت نحو 20 ألف طن يوميًا لتلافي أي نقص في كميات الوقود.

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