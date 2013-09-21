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"مهند" يتعرض لحادث بدراجته البخارية في إسطنبول

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"مهند" يتعرض لحادث بدراجته البخارية في إسطنبول "مهند" يتعرض لحادث بدراجته البخارية في إسطنبول

كتب : أ ش أ منذ 20 دقيقة

نجا الممثل التركي كيفانتش طاطلي توغ، المعروف لدى الجمهور بـ"مهند"، من الموت بأعجوبة بعد تعرضه لحادث سير بمدينة إسطنبول شمال غربي تركيا.

وذكرت صحيفة "حرييت" التركية أن مقاطع مسجلة بالكاميرات الأمنية المثبتة في الشوارع أظهرت طاطلي توغ وهو يستقل دارجته البخارية وأثناء عبوره من تقاطع اصطدمت دراجته بدراجة ساعي بريد فانقلبت لكنه نجح بعد قليل في النهوض على قدميه.

وأضافت الصحيفة، أن الممثل التركي الذي يتمتع بشعبية كبيرة في العالم العربي لم يصب بأي أذى، فيما أصيب صاحب الدراجة الأخرى بجروح، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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