البراءة لوافد من حفر ونقل الرمال خارج موقع العمل

قضت دائرة جنح البلدية بالمحكمة الكلية برئاسة القاضي سعود الدارمي ببراءة وافد من حفر ونقل الرمال دون ترخيص من البلدية.

وتتلخص وقائع الدعوى فيما أسنده الادعاء العام للمتهم بأنه قام بحفر ونقل رمال من خارج موقع المشروع في الأماكن العامة بدون ترخيص من البلدية. وطلب عقابه لمخالفته المادتين من قرار البلدية 95/83 بشأن الشروط والقواعد والاجراءات الواجب مراعاتها في تنفيذ وتطبيق لائحة انظمة السلامة للأفراد والمرافق العامة وموارد الثروة العامة.

وبجلسة المرافعة حضر عن المتهم المحامي صلاح الفهد من مكتب دار القضاء وقدم مذكرة وحافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة وطلب فيها اصليا البراءة، مؤكدا انه من المقرر قانونا وفق قضاء محكمة التمييز أن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع محكمة الموضوع بناء على الادلة المطروحة عليها بإدانة المتهم او براءته وللمحكمة وزن اقوال الشاهد وتقديرها لإنزالها المنزلة التي تراها ويكفي ان تتشكك في صحة اسناد التهمة الى المتهم لكي تقضي له بالبراءة اذ مرجع الامر في ذلك ما تطمئن اليه في تقدير الدليل.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: بعد استعراض الواقعة على ضوء ما استيقنته المحكمة من استقرائها لمدونات التحقيق وأوراق الدعوى لا تطمئن ولا ترتاح إلى مسايرة سلطة الاتهام فيما ذهبت اليه من اسناد التهمة الى المتهم من خلال ما ركنت إليه من أدلة.