عمرو سعد يؤجل مشروع فيلمه الجديد مع السبكي

كتب : وفاء بكر السبت 21-09-2013 18:53

عقد النجم عمرو سعد جلسات عمل مع المنتج محمد السبكي لأكثر من شهر استعدادا لدخول فيلم جديد من إنتاج السبكي ويقوم ببطولته عمرو.

وتوقفت جلسات العمل فجأة؛ حيث لم يتم الاتفاق على تفاصيل الفيلم والتعديلات في السيناريو الخاص به، والذي تكتم المنتج وعمرو على تفاصيله.

وبذلك تم توقف العمل على الفيلم وتأجيل المشروع من الأساس لحين الاتفاق للوصول إلى وجهة نظر متقاربة.

يذكر أن عمرو سعد خرج من المنافسة الرمضانية في الموسم الماضي ويقرأ حاليا أكثر من سيناريو لاختيار مسلسل ينافس به رمضان المقبل.