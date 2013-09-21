عمار علي حسن: كلام باترسون هدفه الضغط على السلطة الحالية وليس عودة "الإخوان"

الباحث السياسي: اختيار "باترسون" مساعدة لوزير الخارجية للشرق الأدنى لأنها تجيد التعامل مع "الإسلاميين"

كتب : محمود عباس منذ 49 دقيقة

قال الدكتور عمار علي حسن، الباحث السياسي، تعليقًا على تصريحات السفيرة الأمريكية آن باترسون، أمام الكونجرس الأمريكي بأن بلادها ستستمر في الضغط على مصر، إن هذه التصريحات لا يفهم منها رغبتها في إعادة الإخوان للحكم مرة أخرى وتنفيذ خطتها، وإنما حقيقتها أنها تقصد وضع السلطة الحالية تحت ضغط شديد من أجل تنفيذ خارطة الطريق كاملة وعمل انتخابات برلمانية ورئاسية في مصر وإنهاء الفترة الانتقالية بشكل عاجل.

وأضاف حسن، في تصريحات لـ"الوطن": "يبدو أن الولايات المتحدة تقبلت الأمر الواقع الحالي في مصر وبدأت شيئًا فشيئًا في تغيير لغتها إزاء ما حدث وامتنعت عن دعمها لنظام الإخوان، ورضخت أمام إرادة الشعب المصري التي ظهرت بكل قوة بدءًا من 30 يوليو مرورًا بيوم الثالث من يوليو ثم يوم التفويض في 26 يوليو، لدرجة أن الولايات المتحدة لم تستطع حتى الآن، وصف ما حدث في مصر بأنه انقلاب على الرغم من عدم وصفها له بالثورة".

وعن ترشيح باترسون لمنصب مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشرق الأدنى، أكد الباحث السياسي أن مسألة اختيارها لهذا المنصب لها اعتبارات معينة في أمريكا للخبرة التي حصلت عليها باترسون من خلال تواجدها في المنطقة، ولأنها تجيد التعامل بشكل كبير مع تيارات الإسلام السياسي التي انتشرت في تلك المنطقة، ما يجعل هناك نوع من المحاباة لها للفوز بهذا المنصب، وأن غاية ما تريده أمريكا هو إعطاء شرعية لنفسها وإثبات وجودها بالمنطقة بدلاً من خروجها بشكل مخجل من المشهد السياسي.

وقلل الدكتور عمار علي حسن، من وجود باترسون في هذا المنصب، مؤكدًا أن كل محاولاتها لإعادة التجربة الباكستانية في مصر باءت بالفشل الذريع، وأن مخططاتها لن تنجح سواء كانت سفيرة لبلادها في مصر أو تحتل أي منصب آخر "لأن الشعب المصري أثبت أنه قادر على إبطال أي مخطط حينما تحضر إرادته".