بالصور.. إدارة جامعة القاهرة تفشل فى منع مرتدى "الشورت" من الدخول

فشلت إدارة جامعة القاهرة، اليوم السبت، فى منع الطلاب الذين يرتدون "الشورت" من دخول الحرم الجامعى، وقال الطلاب إن هذه حرية شخصية ولن يستطيع أحد منع الطلاب مرتدى "الشورت" من الدخول، على حد زعمهم.

ورصدت كاميرا "اليوم السابع" الطلاب المرتدين للشورت، وهم داخل الحرم الجامعى وكان أحدهم مصابا بحرق فى رجله، ولكن الآخر أصر على أن هذه حرية شخصية ولا يستطيع أحد منعه.

وقال ياسر محمد، نائب مدير أمن الجامعة، إن أحد الطلاب الذين جاءوا وهم يرتدون الشورت صباح اليوم كان يعانى من "حرق" فى رجله اليمنى لذا سمح له بالدخول إلى الجامعة، بعد التأكد من الإصابة.

وأضاف أن منع دخول الطالب الذى يرتدى الشورت قرار اتخذته إدارة الجامعة بناء على شكاوى من الطالبات من المنظر.

وكان الدكتور عز الدين أبو ستيت، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أعلن أن الجامعة ستمنع أى طالب يرتدى الشورت أو ملابس غير لائقة من جانب الطالبات من الدخول للجامعة.