الجيش السورى الحر: لا وجود لـ"مجاهدات النكاح" فى مناطقنا

نفى مسئولون فى الجيش السورى الحر وجبهة النصرة، اليوم السبت، أى وجود لـ"مجاهدات النكاح" فى المناطق التى يسيطرون عليها، كما نفوا تصريحات لوزير الداخلية التونسى حول توجه عدد من التونسيات إلى سوريا للمشاركة فى ما يسمى "جهاد النكاح" مع مقاتلى المعارضة.

وقال العقيد قاسم سعد الدين، عضو القيادة العسكرية العليا للجيش الحر، والقائد العام لجبهة تحرير سوريا، إن ما يتم الترويج له من موضوع "جهاد النكاح" لتونسيات فى سوريا لا يتعدى أن يكون "فبركات إعلامية أو لبس"، وأن ذلك يعد عند الجيش الحر "زنا كامل الأركان وليس جهاداً".

وصرّح وزير الداخلية التونسى، لطفى بن جدو، بأن تونسيات ذهبن إلى سوريا ومارسن الجنس هناك تحت مسمى "جهاد النكاح" وعدن حوامل جراء تلك الممارسات، دون أن يكشف عن وقائع محددة.

وأضاف الوزير، خلال الجلسة العامة للمجلس الوطنى التأسيسى (البرلمان المؤقت)، الخميس الماضى، أن "بنات يمارسن الجنس مع 20 و30 شخصًا فى سوريا ويعدن حوامل نتيجة تلك الاتصالات الجنسية تحت مسمى جهاد النكاح".

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