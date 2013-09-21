أخبار عاجلة

الأخبار - محسن سميكة :هناك أكثر من جلسات عرض وتسويق سيقوم بها الجانب المصري -
الأخبار - محسن سميكة : زيارة الرئيس السيسي لواشنطن ستحدد نمط جديد للعلاقات المصرية الأمريكية -
الأخبار - وزيرة الإستثمار: المساعدات الإقتصادية التي تقدمها الولايات المتحدة ستركز على توفير فرص عمل -
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : إستثمارات الولايات المتحدة في مصر تصل إلى 23 مليار دولار -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن ما تمارسه جماعة الإخوان إرهاب -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : البعد الإقتصادي يحتل أهمية كبيرة في زيارة السيسي -
الأخبار - المحطات الرئيسية في زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
أمين لجنة الدعوة بالأزهر: لهذه الاسباب لا يجوز تجسيد الأنبياء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجيش السورى الحر: لا وجود لـ"مجاهدات النكاح" فى مناطقنا

Google+ Print
الجيش السورى الحر: لا وجود لـ"مجاهدات النكاح" فى مناطقنا الجيش السورى الحر: لا وجود لـ"مجاهدات النكاح" فى مناطقنا

نفى مسئولون فى الجيش السورى الحر وجبهة النصرة، اليوم السبت، أى وجود لـ"مجاهدات النكاح" فى المناطق التى يسيطرون عليها، كما نفوا تصريحات لوزير الداخلية التونسى حول توجه عدد من التونسيات إلى سوريا للمشاركة فى ما يسمى "جهاد النكاح" مع مقاتلى المعارضة.

وقال العقيد قاسم سعد الدين، عضو القيادة العسكرية العليا للجيش الحر، والقائد العام لجبهة تحرير سوريا، إن ما يتم الترويج له من موضوع "جهاد النكاح" لتونسيات فى سوريا لا يتعدى أن يكون "فبركات إعلامية أو لبس"، وأن ذلك يعد عند الجيش الحر "زنا كامل الأركان وليس جهاداً".

وصرّح وزير الداخلية التونسى، لطفى بن جدو، بأن تونسيات ذهبن إلى سوريا ومارسن الجنس هناك تحت مسمى "جهاد النكاح" وعدن حوامل جراء تلك الممارسات، دون أن يكشف عن وقائع محددة.

وأضاف الوزير، خلال الجلسة العامة للمجلس الوطنى التأسيسى (البرلمان المؤقت)، الخميس الماضى، أن "بنات يمارسن الجنس مع 20 و30 شخصًا فى سوريا ويعدن حوامل نتيجة تلك الاتصالات الجنسية تحت مسمى جهاد النكاح".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365