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مقتل وإصابة 5 جنود و4 من عناصر الصحوة بمحافظة صلاح الدين العراقية

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مقتل وإصابة 5 جنود و4 من عناصر الصحوة بمحافظة صلاح الدين العراقية مقتل وإصابة 5 جنود و4 من عناصر الصحوة بمحافظة صلاح الدين العراقية

سقط خمسة جنود بين قتيل وجريح، فيما قتل وأصيب أربعة من عناصر الصحوة فى هجومين منفصلين جنوب وشمال مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين الواقعة شمال العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمنى عراقى، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار اليوم السبت على نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقى فى ناحية يثرب التابعة لقضاء بلد جنوب مدينة تكريت مما أسفر عن مقتل جنديين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة وإلحاق أضرار مادية بالنقطة.

وأضاف المصدر وفى حادث آخر، أطلق مسلحون مجهولون النار اليوم باتجاه نقطة تفتيش تابعة للصحوة فى ناحية سديرة التابعة لقضاء الشرقاط شمال تكريت مما أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر الصحوة وإصابة آخر بجروح.

وتابع المصدر أن قوات الأمن سارعت إلى موقعى الحادثين وأغلقتهما، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعى.

يذكر أن محافظة صلاح الدين ومركزها مدينة تكريت تشهد بين الحين والأخر أعمال عنف بتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وهجمات مسلحة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية مما يسفر عن سقوط العديد من الضحايا.

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مصر 365