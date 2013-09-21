"فاضل" يتفقد مطار أسوان الدولي ويلتقي العاملين به

كتب : حسن حسين السبت 21-09-2013 14:03

تفقد المهندس عبدالعزيز فاضل، وزير الطيران المدني، اليوم، مطار أسوان، تفقد خلالها صالات السفر والوصول ومنطقة الخدمات بالمطار أسوان، والتقى العاملين وممثلي الصحافة والإعلام.

أشاد الوزير بالعاملين في مطار أسوان، ووعيهم بضرورة انتظام سير العمل وانعدام المطالب الفئوية، وقال: "إن هناك تحديات كبيرة متمثلة في انخفاض الحركة الجوية بالمطارات الإقليمية ومنها أسوان وانخفاض نسب الإشغال بالمنشآت السياحية".

وأكد فاضل، أن الوزارة بالتعاون مع وزارتي السياحة والآثار، لا تدخر جهدًا في تقديم مبادرات وحوافز وخدمات تشجع منظمي السياحة العالميين على عودة الحركة السياحية لمدن الجنوب وخاصة أسوان، وصدرت قرارات وزارية بإعفاء شركات الطيران العاملة بمجال السياحة بنسبة 100% من رسوم الهبوط والانتظار بمطارات أسوان، وأبو سمبل، والتي تتخذ من هذه المطارات قواعد تشغيل لها وكذلك تخفيض بنسبة 75% من رسوم الهبوط والانتظار لباقي الشركات العاملة بهذه المطارات.

وأضاف، أنه يتم حاليًا التنسيق مع محافظ أسوان، ووزير السياحة لإطلاق المرحلة الثانية لمبادرة دعم السياحية الداخلية والتي تشمل محافظة أسوان أسوة بما حدث مع مدينتي الغردقة و شرم الشيخ في أوائل هذا الشهر، وهو ما سيعود بالتأكيد على العاملين بقطاعي السياحة والطيران وعلى الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها في المنشآت السياحية بمحافظة أسوان.

رافق وزير الطيران خلال زيارته اللواء مصطفى يسري، محافظ أسوان، وقيادات المحافظة وقيادات وزارة الطيران.

وقال اللواء جاد الكريم نصر، رئيس الشركة المصرية للمطارات، إن الزيارة تأتي في إطار حرص وزير الطيران على التواصل مع العاملين والوقوف على الخدمات المقدمة للعملاء بمطارات الجمهورية والسعي الدائم لوزارة الطيران وشركاتها لتحسين الخدمات المقدمة للعملاء وتحسين بيئة العمل.

يذكر أن السعة الاستيعابية لمطار أسوان الدولي 4 ملايين راكب في العام بمعدل 3500 راكب في الساعة، وتم بناء المطار سنة 1993 على مساحة 60 فدانًا بخبرات مصرية خالصة، ويقع على بعد 16 كيلومترا جنوب غرب المدينة، وهو مجهز بأحدث أنظمة الطيران الآلي لاستخدامه في حالات تدهور الرؤية وسوء الأحوال الجوية ويعمل على مدار الأربع وعشرون ساعة.

ويحتوي المطار على صالتين رئيسيتين للسفر، وصالتين للوصول ومجهز بـ28 موقعًا لوقوف الطائرات والمدرج الرئيسي للمطار طوله 3402 متر بالإضافة إلى ممر مساعد بنفس المواصفات الفنية ومحطة توليد كهربائية احتياطية بها خمس وحدات كل منها قدرته 1000 كيلو فولت أمبير كما زود المطار بمحطة إطفاء مطابقة لأعلى المواصفات العالمية مجهزة بــ 7 عربيات إطفاء وأحدث أجهزة الاتصالات العالمية ونظام اتصال احتياطي عن طريق الأقمار الصناعية لاستخدامه في حالة وجود خلل في نظم الاتصالات الرئيسية.