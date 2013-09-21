السفير الإيطالي يؤكد لوزير الداخلية دعم بلاده لإجراءات الوزارة ضد الإرهاب

إبراهيم: الوزارة ماضية في عزمها على تطهير كافة البؤر الإجرامية

كتب : أ ش أ السبت 21-09-2013 12:01

التقى اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، في مكتبه بديوان عام الوزارة، سفير جمهورية إيطاليا بالقاهرة، ماوريتسيو مسارى، واستعرضا الوضع الأمنى الراهن وإنجازات الشرطة المتلاحقة في مكافحة الإرهاب وتصفية البؤر الإجرامية.

وتقدم السفير الإيطالى بتعازيه في واقعة استشهاد اللواء نبيل فراج، معربا عن إدانة حكومته لكافة أشكال الإرهاب ودعمها للإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية بهذا الصدد، والتي أدت إلى تحسن ملحوظ في الموقف الأمني.

من جانبه، أكد وزير الداخلية، أن الوزارة ماضية في عزمها على تطهير كافة البؤر الإجرامية ومطاردة العناصر الإجرامية مهما بذلت في سبيل ذلك من تضحيات، مشددا على أن خطر الإرهاب لا يهدد مصر وحدها، وإنما امتدت آثاره إلى دول المنطقة وأوربا والغرب بصفة عامة.