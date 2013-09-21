أخبار عاجلة

الأخبار - محسن سميكة :هناك أكثر من جلسات عرض وتسويق سيقوم بها الجانب المصري -
الأخبار - محسن سميكة : زيارة الرئيس السيسي لواشنطن ستحدد نمط جديد للعلاقات المصرية الأمريكية -
الأخبار - وزيرة الإستثمار: المساعدات الإقتصادية التي تقدمها الولايات المتحدة ستركز على توفير فرص عمل -
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : إستثمارات الولايات المتحدة في مصر تصل إلى 23 مليار دولار -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن ما تمارسه جماعة الإخوان إرهاب -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : البعد الإقتصادي يحتل أهمية كبيرة في زيارة السيسي -
الأخبار - المحطات الرئيسية في زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
أمين لجنة الدعوة بالأزهر: لهذه الاسباب لا يجوز تجسيد الأنبياء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تعرف على مرض التصلب المتنافر المتعدد وعلاجه

Google+ Print
تعرف على مرض التصلب المتنافر المتعدد وعلاجه تعرف على مرض التصلب المتنافر المتعدد وعلاجه

توجد الكثير من الأمراض منها يكون معروفا لدى الجميع لكثرة انتشاره بين الناس، ومنها لم يكن معروفا لقلة انتشاره، كما يوجد أيضا الكثير من الأدوية التى تكون عامل أساسى فى علاج الأمراض، لكن هناك بعض الأمراض لا يوجد لها علاج غير معروف ومن ضمن هذه الأمراض التصلب المتنافر المتعدد.
> قال الدكتور حسام إبراهيم أستاذ جراحة المخ والأعصاب، إن مرض التصلب المتنافر المتعدد يصيب جهاز المناعة ويختل تقديره للأنسجة فتتعامل مع جدار الخلايا العصبية على أنها أجسام غريبة فتقوم بمهاجمتها، وتسبب تدميرها مما يفقد هذه الخلايا وظيفتها ويصيب المخ بشكل رئيسى والنخاع الشوكى.

أوضح إبراهيم فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن مرض التصلب المتنافر المتعدد هو مرض غير معروف العلاج له، لكن توجد له بعض الأدوية المعتادة تعمل على إيقاف تدهور الحالة وأحيانا تؤدى إلى تحسن الحالة، ومن ضمن هذه الأدوية استخدام الكورتيزون مع بعض الأدوية المنشطة للخلايا العصبية، وهناك أيضا علاجات حديثة تعتمد على مادة الانترفيرون وبعض المشتقات الخاصة التى تعمل على تخفيض رد فعل الجهاز المناعى فى جدار الخلايا بإعادة التجدد والالتئام، ومن ثم تعود الخلايا الوظيفية إلى وظيفتها المعتادة.

وأضاف الطبيب أن هناك بعض الأعراض التى يسببها هذا المرض منها اضطراب الأبصار حيث أن العصب البصرى يعد أكثر الأماكن احتمالا للإصابة، وتتنوع فى الأعراض حسب وظائف المخ المتعددة منها العارض الحركية والحسية لمختلف أجزاء الجسم وحدوث شلل فى أى جزء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365