تعرف على مرض التصلب المتنافر المتعدد وعلاجه

توجد الكثير من الأمراض منها يكون معروفا لدى الجميع لكثرة انتشاره بين الناس، ومنها لم يكن معروفا لقلة انتشاره، كما يوجد أيضا الكثير من الأدوية التى تكون عامل أساسى فى علاج الأمراض، لكن هناك بعض الأمراض لا يوجد لها علاج غير معروف ومن ضمن هذه الأمراض التصلب المتنافر المتعدد.

> قال الدكتور حسام إبراهيم أستاذ جراحة المخ والأعصاب، إن مرض التصلب المتنافر المتعدد يصيب جهاز المناعة ويختل تقديره للأنسجة فتتعامل مع جدار الخلايا العصبية على أنها أجسام غريبة فتقوم بمهاجمتها، وتسبب تدميرها مما يفقد هذه الخلايا وظيفتها ويصيب المخ بشكل رئيسى والنخاع الشوكى.

أوضح إبراهيم فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن مرض التصلب المتنافر المتعدد هو مرض غير معروف العلاج له، لكن توجد له بعض الأدوية المعتادة تعمل على إيقاف تدهور الحالة وأحيانا تؤدى إلى تحسن الحالة، ومن ضمن هذه الأدوية استخدام الكورتيزون مع بعض الأدوية المنشطة للخلايا العصبية، وهناك أيضا علاجات حديثة تعتمد على مادة الانترفيرون وبعض المشتقات الخاصة التى تعمل على تخفيض رد فعل الجهاز المناعى فى جدار الخلايا بإعادة التجدد والالتئام، ومن ثم تعود الخلايا الوظيفية إلى وظيفتها المعتادة.

وأضاف الطبيب أن هناك بعض الأعراض التى يسببها هذا المرض منها اضطراب الأبصار حيث أن العصب البصرى يعد أكثر الأماكن احتمالا للإصابة، وتتنوع فى الأعراض حسب وظائف المخ المتعددة منها العارض الحركية والحسية لمختلف أجزاء الجسم وحدوث شلل فى أى جزء.