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إدارة التعليم تستقبل أسماء بديلات الدفعة الثانية

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إدارة التعليم تستقبل أسماء بديلات الدفعة الثانية إدارة التعليم تستقبل أسماء بديلات الدفعة الثانية

 محمد علي السبيعي (الخرمة)

أعلنت إدارة التربية والتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة الإشراف التربوي عن استكمال العمل على استقبال البديلات المشمولات بالعقود لمطابقة البيانات والوثائق مع الأصول والمصادقة على بيانات الاستمارة، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.وأوضح الدكتور محمد بن حسن الشمراني مدير عام التربية والتعليم بمحافظة الطائف، أنه سيتم استقبال البديلات وفق جدول زمني محدد وذلك حرصا على راحة المعلمات البديلات أثناء مراجعة إدارة الإشراف التربوي للمطابقة، مؤكدًا على الجميع بضرورة الالتزام بالحضور وفق اليوم المحدد.وأفاد الشمراني، بأنه سيتم الإعلان عن أسماء جميع البديلات على التوالي فور الانتهاء من تجميع الأوراق المطلوبة على دفعات، مؤملاً من الجميع الالتزام بالمواعيد والأسماء، مؤكداً على أن الأوراق المطلوبة من البديلات للمطابقة هي: (صورة من وثيقة التخرج) المؤهل الدراسي مع الأصل، بالإضافه إلى صورة من الهوية الوطنية وسجل الأسرة مع الأصل.

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