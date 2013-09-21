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أمريكا تدين الاعتداء الإرهابي على قوات الأمن والجيش في شبوة باليمن

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أمريكا تدين الاعتداء الإرهابي على قوات الأمن والجيش في شبوة باليمن أمريكا تدين الاعتداء الإرهابي على قوات الأمن والجيش في شبوة باليمن

كتب : أ ش أ منذ 55 دقيقة

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية الاعتداء الإرهابي الذي قامت به عناصر من تنظيم القاعدة فجر اليوم على قوات الجيش والأمن في محافظة شبوة في اليمن، وأسفر عن استشهاد 21 جنديا وضابطا وإصابة 15.

ونقل بيان صحفي صدر عن وزارة الخارجية اليمنية بالعاصمة صنعاء، عن ماري هارف القائم بأعمال المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية الأمريكية، قولها في مؤتمر صحفي الليلة الماضية: "ندين بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي على الجنود اليمنيين في جنوب اليمن، وننقل تعازينا إلى أسر وأصدقاء وأحباء الضحايا".

وأضافت هارف: "نؤكد دعمنا للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ولجهود اليمنية وقوات الأمن والجيش الشجاعة في محاربة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، الذي يمثل تهديدا خطيرا للاستقرار الأمني في اليمن، كما يهدد المرحلة الانتقالية السياسية الهامة التي تشهدها"، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستواصل وقوفها إلى جانب الشعب اليمني وهو يمضي إلى الأمام خلال المرحلة الانتقالية السياسية التاريخية.

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