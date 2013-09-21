الشارع السياحى يعود إلى قديمه: خلاص «المنطقة اتطهرت»

«عباءات كرداسة» حاربت التطرف بالألوان

كتب : رحاب لؤى منذ 15 دقيقة

عباءات كرداسة

فيما تشتهر دمياط بالموبيليا الفاخرة، وقنا بالقلل القناوى الأصيلة، تشتهر كرداسة بالعباءات المطرزة المميزة، التى تجمع بين التراث البدوى والفرعونى، بألوان بديعة مختلفة عن تلك السوداء القاتمة التى لطالما سعى الوهّابيون إلى نشرها بين النساء بدعوى الوقار، عباءات كرداسة بألوانها الزاهية، كافحت الأسود وأصابته فى مقتل بألوانها وأسعارها المنخفضة، إلا أن القرية بات رزقها على المحك فى ظل التطرف والإرهاب اللذين ألقيا بظلالهما على القرية.

عمر محمد، تاجر عباءات، يمتلك ورشة تصنيع فى كرداسة، حاله كحال كثيرين ممن توقفت أعمالهم، وتكبدت صناعاتهم الصغيرة خسائر جراء الأحداث الدامية التى مرت بها قريتهم: «الشغل واقف من ساعة اقتحام المركز وقتل الناس اللى فيه، الشغل من ساعتها صفر، الناس بتخاف تيجى كرداسة، والمحلات مش بتبيع، الشغل اللى بيتصدر وقف، والشغل اللى بيتعرض فى الشارع وقف، كمان المعارض الدولية، والمعارض الداخلية فى الإسكندرية والمحافظات وقفت، مفيش زبون بيجيلك».

يشكو التاجر الذى يطمح فى التوسع بتجارته من تناول الإعلام لكرداسة والتى أصبحت بعض الصحف والقنوات تعتبرها بؤرة موبوءة، يقول: «للأسف الإعلام بيساهم فى مزيد من الخسارة لينا، العيب فى البلطجية مش فى السكان، والشرطة خلاص قبضت عليهم، المفروض إن الموضوع خلص والحياة ترجع طبيعية زى الأول، والقنوات زى ما ركزت على الإرهابيين، تتكلم عن الصناعة اللى وقفت، واللى بتتميز بيها قريتنا، مفيش زبون بييجى لى خلاص».

يشعر عمر وزملاؤه بتفاؤل رغم كل شىء: «إن شاء الله الشارع السياحى هيرجع يفتح تانى كمان أيام ووجود الشرطة هيشجع الناس إنها تيجى وتشترى والحركة التجارية ترجع تانى بدل البيوت اللى عمالة تتخرب دى، وبصراحة الشرطة من بعد 25 يناير وهى بتعاملنا بكل أدب، واللى حصل عندنا فى كرداسة امبارح كان مع المجرمين بس، باقى السكان فى أمان، ودلوقتى الشرطة واقفة قدام القسم وعلى المداخل بس، أما الشوارع الداخلية فالحياة فيها طبيعية، كرداسة خلاص اتطهرت، وإن شاء الله كل حاجة هترجع أحسن من الأول».

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