الانتهاء من السوق البديل لحراج بن قاسم بعد 7 أشهر

أصحاب المحلات أعلنوا رفض الإخلاء المبكر.. والإزالة الشهر المقبل:

محمد النغيص (الرياض)

في وقت حسم اخطار أمانة الرياض الموعد النهائي لإزالة حراج بن قاسم جنوبي الرياض في ذي الحجة المقبل، كشف لـ«عكاظ» مدير مشروع حراج الرياض الجديد المهندس عبدالرحمن الصراري أن مشروع السوق الجديد، والواقع في منطقة على طريق الحائر في حي المصانع بين طريقي الحائر شرقا والمنصورية غربا، سيتم الانتهاء منه بعد 7 أشهر من الآن، وسيكون بديلا للمحلات التي في حراج بن قاسم.أوضح الصراري أن المشروع سيسمح بعملية الحراج داخل السوق وبدخول مركبات وشاحنات بشرط توفر جميع معلومات المركبة أو الشاحنة عند البوابة المصرح لها بالدخول حتى لا يتم بيع أشياء وأغراض مسروقة وفي أماكن محددة للبيع.وكانت أمانة منطقة الرياض حددت موعد إزالة هذه المحلات التي تحت صلاحية الأمانة من خلال قيامها بإخطار المحلات بهذه الإزالة قبل شهرين.وأوضح مدير بلدية النسيم المهندس ناصر البدر أن الإزالة سوف تكون الشهر القادم.بينما تواصلت «عكاظ» مع مدير الأسواق والراحة والسلامة المهندس صلاح الدريهم ومع العاملين بالعلاقات لعامة ولم يكن هناك أي رد على استفسارات «عكاظ».من جانبهم، تخوف بائعو البسطات والمحلات في السوق من أن هذه الإزالة سوف تكون مشكلتها أكبر عليهم ما لم تقم الأمانة بتوفير محلات أخرى لهم حتى يتم الانتهاء من السوق الجديد، مشيرين إلى أنه ما لم يحدث ذلك فسوف يرفضون إزالة هذه المحلات حتى لو اضطروا إلى مخاطبة المسؤولين بالأمانة.وقد تكفلت شركة الرياض القابضة بإنشاء السوق الذي سيكون مسماه حراج الرياض بديلا للمسمى السابق ليكون متلائما لمتطلبات المواطنين والمتسوقين.وتسعى أمانة الرياض من إقامة هذا المشروع إلى تحقيق العديد من الأهداف كالمساهمة في القضاء على المخالفات الأمنية من سرقات ومخالفات لأنظمة الإقامة وغيرها، وتنفيذ وإدارة المشاريع التي تهم المدينة وتمس مصالح المواطن بأعلى المستويات وأفضل الطرق بما يتناسب مع ما وصلت إليه مدينة الرياض من تطور حضاري في كافة المجالات، والعمل على تطوير نشاط بيع السلع المستخدمة، وتوفير الفرص الاستثمارية للمواطنين.وسيقام المشروع على مساحة 282.413م2 مع الاحتفاظ بمساحة 217.587م2 لأغراض التوسع المستقبلي ويتكون من 792 محلا تجاريا بمساحة إجمالية 39172م2 و448 خيمة مخصصة لبيع البضائع المستعملة كالأواني المنزلية، الملابس، المعدات اليدوية، الأجهزة الإلكترونية، والكهربائية الصغيرة، قطع الأثاث الصغيرة، وسيتم تخصيص عدد من المباسط للنساء، أما المبنى الإداري فسيكون على مساحة 995م2 والسور والبوابات بطول 2150م2. والمساجد بمساحة 2034م2، وسيستوعب 252 موقفا للمركبات بالإضافة إلى 112 موقف انتظار، ثم مواقف السيارات؛ 2562 للمتسوقين و178 مخصصة لمنطقة التحميل والتنزيل.