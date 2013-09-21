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دعاوى قضائية لعدم سحب الشركات لأدويتها منتهية الصلاحية بالشرقية

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دعاوى قضائية لعدم سحب الشركات لأدويتها منتهية الصلاحية بالشرقية دعاوى قضائية لعدم سحب الشركات لأدويتها منتهية الصلاحية بالشرقية

تعكف شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بمحافظة الشرقية على دراسة رفع دعاوى قضائية ضد شركات الأدوية التى ترفض سحب الأدوية الخاصة بها والمنتهية الصلاحية من الأسواق.

وقال الدكتور عبد الحميد المحمدى رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة إن رفض استلام الشركات الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات يعد كارثة لأن وجود تلك الأدوية بالصيدليات يهدد الأمن القومى والصحى للمواطن المصرى.

وأضاف المحمدى أن بعض النفوس الضعيفة من أصحاب الصيدليات يقوم بتغيير التاريخ وطباعة تواريخ حديثة على العبوة وإعادة بيعها للمرضى مرة أخرى مما يهدد صحتهم وحياتهم للخطر.

وناشد رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية سرعة سحب الشركات أدويتها المنتهية الصلاحية من الصيدليات حفاظا على سلامة المرضى وحتى لا تعرض نفسها للمساءلة القانونية.
> كما طالب مديرية الصحة بالمحافظة بالتفتيش على الصيدليات وضبط المخالفات حفاظا على المريض والمواطن.

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