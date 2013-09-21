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فعاليات وبرامج مختلفة بينبع

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فعاليات وبرامج مختلفة بينبع فعاليات وبرامج مختلفة بينبع

  نواف المزين (ينبع)

تنظم لجنة التنمية السياحية بمحافظة ينبع بالتعاون مع رعاية الشباب ووزارة الثقافة والاعلام وطائفة الصيادين فعاليات اليوم الوطني التي تنطلق اعتبارا من غد الاحد وحتى الثلاثاء المقبل. ويحتضن الكورنيش الحفل الرسمي برعاية محافظ ينبع وفعاليات شبابية بالتعاون مع مقهى قليز بجوار الحكير وفعاليات الخيمة النسائية بالتعاون مع الغرفة التجارية مساء الاثنين.  ويقيم نادي الهجن صباحا وعصرا سباقا للهجن بهذه المناسبة  ومساء الاحد تقام فعاليات من الموروث الشعبي تقدمه فرقة الشاطي جوار مستشفى ينبع القديم وفعاليات استعراضية ومسرحا للطفل في ينبع مول فيما تقام مساء الثلاثاء احتفالات ينبع النخل والجابرية بالتعاون مع بلدية ينبع النخل بحضور محافظ ينبع. 

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