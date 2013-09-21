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برامج وأنشطة رياضية لرعاية الشباب في يوم الوطن

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برامج وأنشطة رياضية لرعاية الشباب في يوم الوطن برامج وأنشطة رياضية لرعاية الشباب في يوم الوطن

 سامي المغامسي (المدينة المنورة)

أكملت اللجنة الخاصة باحتفال اليوم الوطني، في الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المدينة المنورة ومحافظة ينبع، جميع الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالمشاركة في الاحتفال بـ(اليوم الوطني) والمتمثلة في عدد من الأنشطة الشبابية والرياضية، وإبرازها بالشكل الذي يتناسب مع أهمية هذه المناسبة وذلك بتوجيه من الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل.مدير مكتب رعاية الشباب في المدينة المنورة إبراهيم مصباح عمار ترأس اجتماعا للجان الاحتفال، وتم خلال الاجتماع طرح وإقرار تنظيم عدد من البرامج والأنشطة والفعاليات التي ستقدم خلال الاحتفال بالمناسبة؛ منها تنفيذ العديد من البرامج الشبابية التي تتناسب مع فكر ورؤى الشباب وتعالج كثيرا من المظاهر السلبية وتعزيز الحس الوطني وتتضمن البرامج فعاليات للأسرة والطفل تشمل مسابقات وعروضا شعبية وزيارات للمستشفيات والمدارس والأندية والأسواق وستكون جوائز قيمة وسيكون الاحتفال على مدار يومين وستشارك فرق شعبية وستقدم فقرات متنوعة، منها ما يتحدث عن مسيرة المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله، حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.كما نوقشت عدد من المقترحات والتصورات المقدمة من أعضاء اللجنة، بشأن الفعاليات التي ستتم مشاركة الرئاسة والهيئات التابعة لها في مناسبة اليوم الوطني.وأكد مدير مكتب رعاية الشباب إبراهيم مصباح، أن اليوم الوطني يوم فخر واعتزاز للشعب السعودي، منوها بدعم أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان وتوفير كافة سبل الدعم لإنجاح فعاليات اليوم الوطني.

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