3 مليارات لمشاريع البنية التحتيـة لجـــامعـة طيبــة

عبدالعزيز المعيرفي (المدينة المنورة)

كشف وكيل جامعة طيبة للفروع الدكتور أسامة بن أحمد جنادي المكلف بمشاريع الجامعة، عن استكمال البنية التحتية للمدينة الجامعية للارتقاء لمصاف الجامعات المتقدمة محليا وإقليميا وعالميا في إطار رسالتها بتقديم برامج أكاديمية عالية الجودة وتطوير ودعم البحوث بما يسهم في تلبية حاجات التنمية الوطنية ومتطلبات سوق العمل المتجددة.وأكد أن من أهداف الخطة الاستراتيجية بناء مدينة جامعية جاذبة ومتكاملة من خلال استكمال المشروع، في مقر الجامعة بالمدينة المنورة وإحلال جميع المباني المستأجرة في الفروع بمبان حديثة تنشئها الجامعة، بما يعكس حضارة وتراث المدينة والاهتمام بالملاعب والصالات الرياضية وتطوير صالات الاحتفالات والعناية بمظهرها الجمالي وتوفير الساحات والقاعات اللازمة لإقامة المعارض الداخلية والخارجية على أرض الجامعة.وأفاد الدكتور أسامة جنادي أن القيمة الإجمالية لمشاريع الجامعة المنجزة بلغت حوالي 838 مليون ريال، والمشاريع الجاري تنفيذها حاليا بثلاثة مليارات ريال، وهي على النحو التالي: المدينة الجامعية بالمدينة المنورة وتقع على مساحة 2.678.779 مترا مربعا وتضم العديد من الكليات الأكاديمية والمباني المساندة والخدمية فمنها ما تم إنجازه ومنها جار تنفيذه، وتضم المشاريع التي تم الانتهاء من تنفيذها خلال العام الجامعي 1433/1434هـ، مبنى قاعة الاحتفالات والمؤتمرات على مساحة 16.000 متر مربع، ومبنى كلية التربية (طلاب) 48.750، إنشاء مبنى كلية العلوم طلاب – المرحلة الأولى 37.896، مبنى كلية العلوم طالبات 48.750، مبنى الفصول الدراسية (طالبات) 5.100، مبنى كلية التربية طالبات 48.750، مبنى الورش المركزية بإدارة التشغيل والصيانة 9.933، محطة تحويل كهربائية رئيسية، تجهيز مركز أبحاث النانو، ترميم مبنى المعامل المركزية بكلية العلوم التطبيقية طالبات.أما المشاريع الجاري تنفيذها حاليا: مبنى الإدارة العليا على مساحة تقدر بـ48.750 مترا مربعا ونسبة الإنجاز 64%، بالإضافة إلى مبنى المعامل والفصول الدراسية طلاب 48.750م2 ونسبة الإنجاز 80.3%، كلية العلوم المرحلة الثانية 80%، كلية علوم الحاسب الآلي طلاب 40.918م2 بنسبة إنجاز 4.25%، كلية الآداب 12.700م2، مبنى العمادات المساندة 23.00م2 بنسبة إنجاز 15.10%، مبنى الدائرة التلفزيونية 29.000م2 بنسبة إنجاز 5.30%، تنفيذ البنية التحتية المرحلة (أ) 41.96%، مبنى متعدد الأدوار لمواقف السيارات بمساحة 29.500م2 وبنسبة إنجاز 3.50%، مشروع المعهد العالي للأئمة والخطباء على مساحة 5.500م2، ومشروع بيت الحيوان على مساحة تقدر بـ198.36م2 ونسبة الإنجاز 10.50%، إزالة بعض الجبال الضرورية 15%، توريد وتركيب وحدات فصول دراسية 80%، توريد وتركيب وحدات أنشطة طلابية 90%.أما المدينة الطبية، فقال وكيل جامعة طيبة للفروع الدكتور أسامة بن أحمد جنادي المكلف بمشاريع الجامعة إنها تقع على مساحة 1.600.000م2 على طريق الملك خالد شرق المدينة المنورة ويتوقع انتهاء مرحلتها الأولى خلال 4 سنوات من الآن وتضم المستشفى الجامعي بسعة 400 سرير، مبنى العيادات الخارجية ومركزا للسموم والبحوث، ومباني لعدد 12 كلية أكاديمية طبية «6 كليات للطلاب، و6 للطالبات» تستوعب حوالى عشرة آلاف طالب وطالبة تقع في موقعين متقابلين يتوسطهما المستشفى الجامعي، وهذه الكليات على النحو التالي: كلية الطب للطلاب وللطالبات، كلية التأهيل الطبي للطلاب وللطالبات، كلية التمريض للطلاب وللطالبات، كلية العلوم الطبية التطبيقية للطلاب وللطالبات، كلية طب الأسنان للطلاب وللطالبات، كلية الصيدلة للطلاب وللطالبات.وبين الدكتور الدكتور أسامة جنادي أنه سيتم إنشاء مبنى لكل من العيادات المشتركة للأسنان، الإدارة العليا، قاعة المؤتمرات، المكتبة المركزية، العمادات المساندة، الخدمات الطلابية، مواقف السيارات متعددة الأدوار، الصالة الرياضية، المهارات السريرية، فندق بسعة 300 غرفة، سكن للممرضات وللعزاب، مسجد، وسوف يبنى مونوريل يربط جميع مباني المدينة الطبية لسهولة الحركة والتنقل بينها.وأضاف أن المدينة الطبية الجامعية تضم في جانب منها مباني الخدمات العامة وستقام على مساحة تقدر بـ42354م2 سيقام عليها مجمع للإدارة والورش والصيانة، ومبنى للأمن والسلامة، ومحطة رئيسية للتكييف، ومحورية للكهرباء، ومحرقة للمخلفات الطبية، ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومبنى لحيوانات التجارب ومشاتل نباتية ومحطة ضخ ومستودعات ومبنى لصيانة المونوريل ومبنى وحدة الإضاءة وخزان المياه ومبنى الأمن والسلامة.كما ستقام المنطقة السكنية بالمدينة الطبية على مساحة 337.256 مترا مربعا وستضم 16 عمارة سكنية و400 فيلا تستوعب 5 آلاف شخص من أعضاء هيئة التدريس وأسرهم والتي بدأ تشييد المرحلة الأولى منها، يضاف إليها مساحة 15.327 مترا مربعا خصصت للخدمات العامة للمنطقة السكنية، كما ستقام 3 مساجد من بينها جامع على مساحة 2266 مترا مربعا ومسجدان على مساحة 755 مترا مربعا لكل منهما، بالإضافة إلى مركز اجتماعي على مساحة 1190م2 به ثلاثة أسواق مركزية على مساحة 899 مترا مربعا لكل مركز، وملعب رياضي 4427م2، ومدرستان ابتدائية ومتوسطة للبنين وأخرى للبنات خصص لكل منها 2895م2.وفيما يخص فروع الجامعة بمحافظة العلا، أشار وكيل جامعة طيبة للفروع المكلف بمشاريع الجامعة إلى أنه تم تخصيص أرض على مساحة 9.000.000 متر مربع، منوها بأن الجامعة طرحت مستندات إنشاء مجمع كليات للبنات بالعلا على مساحة تقدر بـ240.000 متر مربع والتي تحتوي على المباني التالية: مباني الخدمات والمرافق، كليات الحاسب الآلي وإدارة الأعمال، كليتا الآداب والعلوم، كلية العلوم التطبيقية، مبنى السنة التحضيرية، مباني إسكان للطلبة.وعن فرع الجامعة بمحافظة ينبع، أفاد أنه تم تخصيص أرض على مساحة 2.699.825 مترا مربعا، لافتا إلى أن الجامعة طرحت مستندات إنشاء مجمع كليات للبنات بينبع على مساحة تقدر بـ240.000 متر مربع والتي تحتوي على المباني التالية: مباني الخدمات والمرافق، كليات الحاسب الآلي وإدارة الأعمال، كليتا الآداب والعلوم، كلية العلوم التطبيقية، مبنى السنة التحضيرية، مباني إسكان للطلاب.