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ندوة عن السرطان بصحة الباحة الثلاثاء

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ندوة عن السرطان بصحة الباحة الثلاثاء ندوة عن السرطان بصحة الباحة الثلاثاء

 عبدالخالق ناصر الغامدي (الباحة)

تقيم إدارة الخدمات العلاجية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة وبحضور المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الباحة حسين بن الراوي الرويلي، الثلاثاء والأربعاء المقبلين ندوتين حول (مستجدات السرطان) والتي ستقام في قاعة الأمير فيصل بمستشفى الملك فهد بالباحة.وأوضح الناطق الإعلامي بصحة الباحة أحمد معيض الزهراني أن هاتين الندوتين تأتيان بإشراف الإدارة العامة للأمراض الوراثية والمزمنة بالوزارة وبالتعاون مع قسم التثقيف الصحي بمستشفى الملك فهد بالباحة، وهما مخصصتان للأطباء والمثقفين الصحيين، حيث ستتناول الندوتان مرض السرطان بشكل عام والتركيز على بعض أنواع السرطان الشائعة وطرق الوقاية منها.

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