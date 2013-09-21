3 أعمدة تؤزم كهـربـاء «جعـرانــة»

أحمد العفيفي (مكة المكرمة)

يعيش أجزاء من حي جعرانة بلا كهرباء، عقب هطول الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدسة أول أمس، حيث تسببت الأمطار والرياح القوية في تساقط ثلاثة أعمدة كهربائية ، مما دفع عدد من الاهالي بالخروج من منازلهم، بعد أن سجلوا بلاغات لدى عمليات طوارئ شركة الكهرباء، اثناء سقوط الاعمدة، لاسيما ان تلك البلاغات قوبلت بوعود من قبل الموظف ولكنها لم تنفذ لتعالج الخلل بأسرع ما يمكن باعتبار أنها الاعمدة الرئيسية للحي.ويقول كل من منصور المقاطي وهلال المالكي وصالح السليفي، ان اجزاء من حي جعرانة عاشت بلا كهرباء، وذلك بسبب الامطار التي شهدها الحي والرياح التي صاحبتها، فقد نتج عنها تساقط ثلاثة اعمدة كهربائية، مطالبين في الوقت نفسه بصيانة دورية تشمل الأسلاك الكهربائية وكذلك اعمدتها، إذ إن اغلب اعمدة الكهرباء بالحي بلا صيانة، الأمر الذي يجعلها قابلة للسقوط عند حدوث أي موجة رياحية.وطالب سالم المقاطي مسؤولي شركة الكهرباء بمحطة كهربائية للحي، تفاديا للانقطاعات، وكذلك تمديد التيار عبر الأسلاك الكهربائية من تحت باطن الارض، مبينا ان اجزاء من الحي عاش بلا كهرباء، مما تسبب في اتلاف العديد من المواد الغذائية المحفوظة في الثلاجات وخاصة المراكز التجارية.وفي المقابل، اوضح مصدر مسؤول من شركة الكهرباء، ان فرق الصيانة باشرت مكان الخلل للعمل على إصلاحه في أقصى سرعة، مبينا أن الشركة على أتم الاستعداد لاصلاح أي خلل.