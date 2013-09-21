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عرض أزياء تشيكى بالغردقة لتنشيط وتنمية السياحة بالبحر الأحمر

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عرض أزياء تشيكى بالغردقة لتنشيط وتنمية السياحة بالبحر الأحمر عرض أزياء تشيكى بالغردقة لتنشيط وتنمية السياحة بالبحر الأحمر

نظمت إحدى شركات إدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، مساء أمس الجمعة، عرض أزياء تشيكى بغرض تنشيط وتنمية السياحة بالبحر الأحمر، وخاصة مدينة الغردقة.

حضر الحفل عدد كبير من السياح المتواجدين بمدينة الغردقة، من جنسيات المختلفة، ومسئولين من بعض شركات السياحة العالمية، حيث بدأ الحفل بعرض عدة أزياء مختلفة من ملابس البحر والسوارية وغيرها.

ومن جانبه، قال أحمد مبروك، مدير الشركة، إن الشركة قامت بتنظيم العرض الأول للأزياء التشيكية لتنمية وتنشيط السياحة فى ذلك التوقيت لما تشهده من حالة ركود سياحى جراء ما أعلنت به بعض الدول الأوروبية رعاياها بعدم السفر إلى ، وذلك تحت رعاية الدكتور مجدى المدرك، رئيس مجلس إدارة مجموعة بريمير.

وأضاف مبروك، أن ذلك العرض يثبت للعالم أجمع أن الغردقة آمنة والبحر الأحمر بأكمله لا يوجد به أى مخاوف على الوفود المسافرة إليها.

كما طالب الخبير السياحى، جمال زكى، جميع وسائل الإعلام الغربى بزيارة البحر الأحمر لنقل صورة حقيقية عنها، قائلا، "إن محافظتنا ومدننا وشواطئنا آمنة تماماً ولا يوجد ما تثيره بعض وسائل الإعلام من أننا لسنا آمنيين".

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