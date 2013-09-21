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كيفية علاج قرح قدم مريض السكر

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كيفية علاج قرح قدم مريض السكر كيفية علاج قرح قدم مريض السكر

القرح العصبية الناتجة عن التهاب الأعصاب الطرفية وعدم الشعور بالقدم يجب حمايتها من أية إصابة إضافية حتى تلتئم، يوضح الدكتور محمد على مطر، استشارى علاج القدم السكرى, علاج قرح القدم السكرى، وذلك بلبس الأحذية الخاصة بها، والتى تساعد على تخفيف الأحمال عن القرحة، ومن ثم إعطاء فرصة أكبر لالتئام القرحة.

ويجب الحفاظ على معدل الهيموجلوبين السكرى أقل من 7%، مع الحفاظ على القرحة نظيفة ومعقمة بتعلم طرق الغيار المناسبة، بالإضافة إلى الأحذية الخاصة بقرحة القدم السكرى تساعد على التئامها وتجنب مضاعفات القرحة.

ويشير الدكتور مطر إلى طرق علاج قرح القدم السكرى باتباع بعض الوسائل العلاجية لذلك:

- زيادة فاعلية السيطرة على مرض السكر بالمتابعة المستمرة مع كبيب السكر والحفاظ علي نسبة الهيموجلوبين السكرى أقل من 7 %

- العناية الوقائية للجلد والأظافر: افحص جلد كلا القدمين بعناية، وقم بقص الأظفار بانتظام.
> ـ مراجعة طبيبك إذا لديك أى مشاكل مثل تشقق أصابع القدم الفطرية, تشققات أو التهاب جلدى أو وجود جروح حديثة بالقدم.

-الأحذية المريحة: أحذية طرية مناسبة المقاس .

- بمجرد تتشكل القرح, يجب أن يحدد السبب. هل هو عصبى, شريانى أو كلاهما والشروع فى العلاج الفعال مباشرة قبل تفاقم الحالة.

- القرح العصبية الناتجة عن التهاب الأعصاب الطرفية وعدم الشعور بالقدم يجب حمايتها من أية إصابة إضافية حتى تلتئم, وذلك بلبس الأحذية الخاصة بها .

- القرح الشريانية أو بسبب نقص الدم عن المنطقة يجب تقييمها من قبل جراح أوعية دموية، بفحص الساق عن طريق الموجات فوق الصوتية دوبلكس ملون للشرايين، لتحديد مدى نقص الدم للقدم وتقييم حالة الشرايين الطرفية، وبالفحص بالدوبلكس، نحدد إن كانت القسطرة الشريانية ضرورية، حيث إن إجراءها فى مرحلة مبكرة من العلاج يحافظ على كثير من الأقدام.

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مصر 365