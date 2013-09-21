حركة "شهيد لإحياء الوطن" الليبية تنظم مظاهرات لإسقاط البرلمان والحكومة السبت

كتب : أ ش أ الجمعة 20-09-2013 22:53

أعلنت حركة ليبية تطلق على نفسها اسم حركة "شهيــد لإحياء وطن"، اليوم، عن تنظيمها مظاهرات السبت، من أجل إسقاط المؤتمر الوطنى "البرلمان المؤقت"، والحكومة الليبية.

وقال منصور القناشى القيادى بالحركة والمسئول عن تنظيم مظاهراتها فى بنغازى فى تصريحات له: "إن الحركة وضعت بين يدى المؤتمر الوطنى العـام خارطة طريق لإنقاذ ليبيا فى 8 أغسطس الماضى، وطالبته بالاستجابة لها فى موعد ينتهى فى العشرين من الشهر الجارى.

وتابع قائلا إن " المؤتمر الوطنى لم يستجب لأى بند من بنود الخارطة، مع استمرار تفاقم الحالة الأمنيـة فى البلاد، وعجز الحكومة عن إيجاد الحلول لهـا ولغيـرها من الأزمات والإشكاليات المتعـددة، مشيرا إلى أن الحركة، التى تأسست قبل عدة أشهر وتضم شبابا ثوريا، "تعلن أن المهلـة الممنوحة للمؤتمـر قد انتهت، لذا فإنها دعت إلى مظاهرات أمام مقرات المؤتمر والحكومة غدا السبت.