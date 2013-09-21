إخلاء سبيل ربان «الرياض» بكفالة 50 ألف جنيه.. ولجنة لتفريغ «الصندوق الأسود»

قررت نيابة الغردقة، برئاسة المستشار عمر زايط، رئيس النيابة، إخلاء سبيل ربان العبارة الرياض بكفالة 50 ألف جنيه، وكفالة 10 آلاف جنيه لـ 3 ضباط بحريين من طاقم العبارة، وإخلاء سبيل 30 آخرين من طاقم العبارة بضمان محل الإقامة، وذلك على ذمة التحقيقات بعد سماع أقوالهم في حادث اصطدام العبارة الرياض بمركب سياحي الأحد الماضي على بعد 8 ميل بحري من ميناء الغردقة، ما تسبب في مصرع وفقد 4 أشخاص وإصابة 6 تم إنقاذهم بواسطة القوات البحرية.

وطالبت النيابة بتشكيل لجنة فنية لتفريغ محتويات الصندوق الأسود للعبارة والاتصالات، التي تم تسجيلها مع استمرار التحفظ على العبارة بميناء الغردقة البحري لحين إجراء المعاينة لها من جانب لجنة التفتيش البحري.

كانت قوة أمنية من مديرية أمن البحر الأحمر قد نفذت قرار نيابة البحر الأحمر بضبط وإحضار طاقم العبارة «الرياض» بعد عودتها من ميناء ضبا السعودي إلى ميناء الغردقة البحري، حيث انتقلت القوة الأمنية للميناء وألقت القبض على نحو 31 شخصا من طاقم العبارة أثناء وجودهم داخل العبارة بالميناء، تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة، لإجراء التحقيقات معهم بشأن ملابسات حادث تصادم العبارة «الرياض» بالمركب السياحي «الياسمين» في البحر الأحمر على بعد 8 أميال بحرية من ميناء الغردقة أثناء إبحارها إلى ميناء ضبا السعودي، فجر الأحد الماضي، حيث تسبب الحادث في غرق وفقد 4 أشخاص بينهم طفل، فيما أصيب 6 آخرون.

وشهد محيط نيابة الغردقة إجراءات أمنية مشددة خلال نقل طاقم العبارة من سيارات الشرطة للنيابة.