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بالصور.. تكريم أسر "شهداء رفح" بالمنوفية

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بالصور.. تكريم أسر "شهداء رفح" بالمنوفية بالصور.. تكريم أسر "شهداء رفح" بالمنوفية

عقد أمس، الخميس، مؤتمر حاشد بقرية فيشا الكبرى بمركز منوف محافظة المنوفية، وذلك لتكريم أسر "شهداء حادث رفح" الأليم، وقد قام بتنظيم المؤتمر مؤسسة الوعى الخيرية وحزب الوعى.

حضر المؤتمر كل من الدكتور أحمد فوزى، محافظ المنوفية، والعميد محمد بدر، أمين عام حزب الوعى، نائبا عن المهندس محمود طاهر، رئيس مؤسسة الوعى الخيرية، وحضر اللواء مجاهد عبدالعزيز الفرماوى، والدكتور أحمد فرحات، أمين حزب الوعى بالمنوفية، والدكتور عمار على حسن، المفكر السياسى، كما حضر أيضا ممثلان عن الأزهر الشريف وممثلان عن الكنيسة.

وأكد "أحمد محاريق"، أمين شباب حزب الوعى وعضو الهيئة العليا للحزب، بعد بعد نهاية التكريم، "إن تكريم أسر الشهداء واجب علينا، فهؤلاء هم من أنجبوا من سالت دماؤهم من أجل حماية هذا الوطن، وقتلوا برصاص الغدر على يد الإرهاب الأسود الذى سيقضى عليه الشعب المصرى".

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