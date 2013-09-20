بالصور| طرح مجموعة من شخصيات الفيلم الجديد The Hunger Games: Catching Fire

كتب : عمرو عز الدين الجمعة 20-09-2013 22:28

طرحت شركة Lionsgate للإنتاج السينمائي مجموعة من الصور الجديدة، لشخصيات فيلمها القادم The Hunger Games: Catching Fire، المنتظر عرضه في نوفمبر المقبل.

الشخصيات شملت البطلة الرئيسية "كاتنيس" والتي تقوم بدورها النجمة الفائزة بالأوسكار جينيفر لورانس، وكذلك زملائها، بالإضافة إلى الشخصيات من أعضاء "الكايبتول".

الفيلم الذي يعد جزءا ثانيا من فيلم يحمل نفس الاسم عُرض في مارس 2012 وأخرجه جاري روس، يخرجه فرانسيس لورانس ويشارك في بطولته ليام همسوورث وجوش هتشرسون وإليزابيث بانكس، ويدور في جو من الخيال العلمي والإثارة والحركة.