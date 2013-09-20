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وزير الشباب: شباب اليوم سيخرج منهم قيادات مصر القادمة

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وزير الشباب: شباب اليوم سيخرج منهم قيادات مصر القادمة وزير الشباب: شباب اليوم سيخرج منهم قيادات مصر القادمة

تفقد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب ونائبه خالد تليمة، عصر اليوم الجمعة، ورش عمل الشباب المشاركين فى المؤتمر القومى لشباب الأحزاب والحركات السياسية.

وقال وزير الشباب، خلال افتتاح المؤتمر القومى لشباب الأحزاب والحركات السياسية صباح اليوم، بحضور اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية و360 شاباً وفتاة من مختلف الأحزاب والحركات السياسية، وذلك بمقر المدينة الشبابية بأبى قير، إن شباب اليوم سيخرج منهم قيادات القادمة، وكل ما يهمنا هو مصلحة مصر أولاً ثم مصلحة الأحزاب والحركات السياسية.

أضاف الوزير أن مصر تمر بمرحلة دقيقة متمنياً بأن يستفيد الشباب من الاختلاف فى الرأى خلال حواراتهم ومناقشتهم بالمؤتمر، قائلاً "الاختلاف فى الرأى لا يفسد من الود قضية".

وأشار عبد العزيز إلى ضرورة أن يتعلم الشباب كيفية عرض وجهات نظرهم، وكذلك التدريب على الحديث أمام الكاميرات والإعلام، مضيفاً أن شباب اليوم هم من سيغيرون مع وزارة الشباب شكل المصرية.

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مصر 365

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