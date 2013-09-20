مع بداية الدراسة.. أكسبى ابنك عادات غذائية جديدة

أيام تفصلنا على بداية العام الدراسى الجديد، ويحتاج الطلبة أثناء الدراسة إلى تناول الأطعمة الصحية والمفيدة التى تعينهم على التحصيل الدراسى.

يوضح لنا الدكتور مجدى بدران، استشارى الأطفال وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس إلى أنه يجب تعويد الأطفال على تناول اللبن ومنتجاته لأنها توفر عناصر ضرورية للجسم، تجعله يفرز مواد كيميائية معينة تساعد المخ على التركيز لاحتوائه على الكالسيوم، والفوسفور وفيتامين ب المركب‏, وفيتامين بـ‏12‏ الموجود بوفرة فى اللبن الذى يساعد فى التغلب على الإحساس بالتعب.

ومن العصائر المفيدة عصير الطماطم المحلى بعسل النحل، فهو غنى بالفيتامينات والأملاح المعدنية يقاوم عسر الهضم والإمساك ويُساعد على هضم الأطعمة النشوية واللحوم وتم اكتشاف حديثا مواد مانعه للسرطان فى الطماطم.

> وتوفر شرائح البصل مع الصلاتة الفيتامينات والأملاح المعدنية وتفتح الشهية وتهدئ السعال وتساعد على التخلص من الملوثات البيئية.

> ويجب يستبدل الخبز الأبيض بالخبز البلدى, أما الشيبسى الذى ثبت حديثا احتواؤه على نسب مرتفعة من مادة الأكرايل أميد المسرطنة فيستبدل بالبطاطس السميكة المقلية فى وفرة من الزيت الطازج الذى يستخدم مرة واحدة.

وتستبدل عصائر الفاكهة المحفوظة بالعصائر الطبيعية كالبرتقال أو الموز أو الجوافة أو المانجو أو بتناول ثمار الفاكهة الطازجة المغسولة جيدا والموضوعة داخل أكياس نظيفة والمقطعة بطرق شيقة تجذب الأطفال.

> وقد تبين حديثاً أن تناول الفاكهة داخل المدرسة ينمى عادة تناولها عند الطفل حتى الكبر خاصة مع الأطفال الذين لك يكن يتناولونها من قبل فى بيوتهم ! مما يحميهم من أمراض القلب والدورة الدموية والسرطانات.

> ولابد من أن تستبدل المياه الغازية والآيس كريم بالألبان أو الزبادى أو المياه أو النعناع أو العرقسوس أو التمر هندى أو الكركديه أو عصير الليمون أو عصير الجزر.

وأن تستبدل الوجبات السريعة بالكشرى أو بساندويتش الفول مع الصلاته أو بساندويتش الطعمية أو بحمص الشام أو البليلة باللبن أو البطاطس مع البيض والطماطم أو الجبن مع الطماطم أو الخيار أو اللحم أو السمك مع الخبز.

كما أن برتقالة يوميا تقضى على نقص الحديد لدى أطفالنا.