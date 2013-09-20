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القبض على خلية إرهابية في لبنان بحوزتها أسلحة ومتفجرات

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القبض على خلية إرهابية في لبنان بحوزتها أسلحة ومتفجرات القبض على خلية إرهابية في لبنان بحوزتها أسلحة ومتفجرات

كتب : أ ش أ منذ 41 دقيقة

أوقفت قوى الأمن اللبناني، خلية إرهابية مؤلفة من ثلاثة أفراد إحدهما سوري الجنسية والآخر فلسطيني والثالث يحمل الجنسية اللبنانية حديثا.

وأوضح جهاز أمن الدولة، في بيان له اليوم، أن الأشخاص الثلاثة الذين تم القبض عليهم أمس، في منطقة البقاع الغربي كان بحوزتهم أسلحة ومعدات حربية وقذائف صاروخية، إضافة إلى 80 كيلوجراما من المواد الشديدة الانفجار وكمية من الصواعق والقنابل اليدوية وأجهزة التنصت والمراقبة الإلكترونية والبصرية وعددا من أجهزة الإرسال والاستقبال اللاسلكية المتطورة.

وأشار الجهاز إلى أنه يعمل على ملاحقة ومتابعة باقي المتورطين لتوقيفهم والتحقيق مع أفراد المجموعة.

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