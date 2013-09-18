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ثقة المستثمرين الألمان تسجل أعلى مستوى فى ثلاثة أعوام ونصف العام

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ثقة المستثمرين الألمان تسجل أعلى مستوى فى ثلاثة أعوام ونصف العام ثقة المستثمرين الألمان تسجل أعلى مستوى فى ثلاثة أعوام ونصف العام

كشفت دراسة صدرت نتائجها، أمس الثلاثاء، أن ثقة المستثمرين الألمان سجلت فى سبتمبر الجارى أعلى مستوى لها خلال ثلاثة أعوام ونصف العام، بعدما اكتسب أكبر فى أوروبا قوة الدفع.

وذكر معهد "زد إى دبليو" للأبحاث الاقتصادية ومقره مانهايم أن المؤشر الذى يقيس المعنويات السائدة بين المحللين ومسئولى المؤسسات الاستثمارية ارتفع متجاوزا التوقعات ليصل إلى 6.49 نقطة هذا الشهر مقابل 42 نقطة فى أغسطس.

كما تؤكد زيادة المؤشر على نقطة محددة وهى كيف أن الأداء القوى للاقتصاد الألمانى يقوى حظوظ المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، فى الفوز بفترة ثالثة فى منصب المستشارية فى الانتخابات العامة المقررة الأحد القادم.

كان خبراء اقتصاد يتوقعون أن يسجل مؤشر "زد إى دبليو"، الذى يشير إلى التطورات الاقتصادية فى الأشهر الستة القادمة، ارتفاعا أكثر اعتدالا إلى 45 نقطة.

وقال كليمينس فوست لدى "زد إى دبليو" أن "خبراء سوق المال يتفقون على رأى بأن الاقتصاد الألمانى لا يزال يكتسب قوة الدفع".

وأضاف أن "التفاؤل الاقتصادى للخبراء بوجه خاص يزداد بسبب تحسن التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو"، لكنه حذر من أن "البيانات الاقتصادية التى صدرت حديثا لألمانيا هى دون التوقعات".

واستنادا لاستطلاع رأى 260 محللا، يستقر المؤشر حاليا عند أعلى مستوياته منذ إبريل عام 2010.

كما قفز بشكل حاد المؤشر الفرعى الذى يقيس تقييم المحللين للوضع الاقتصادى الحالى فى سبتمبر ليرتفع بمقدار 12.3 نقطة إلى 30.6 نقطة حسبما أوضح المعهد.

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مصر 365

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